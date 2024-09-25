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Как вкусно приготовить хек с овощами для ужина: рецепт полезного блюда
Рыба и овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления полезных блюд для ужина и обеда. Стоит отметить, что и рыба и овощи самые полезные в запеченном виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека с замороженными овощами, твердым сыром и сливками.
Ингредиенты:
- Филе рыбы
- Сливочное масло
- Замороженные овощи – брокколи, зеленый горошек, фасоль
- Сливки
- Тертый сыр
Способ приготовления:
1. На разогретой сковороде растопите сливочное масло, добавьте веточку розмарина, если есть. Выложите филе рыбы и жарьте 10 минут.
2. Разогрейте кастрюлю и добавьте замороженные овощи и влейте 50 мл воды, накройте крышкой и готовьте 5 минут, чтобы овощи стали ярко зелеными и разморозились.
3. Далее добавьте сливки, тертый сыр и готовьте еще минуту.
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