Как вкусно приготовить хек с овощами для ужина: рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Как вкусно приготовить хек с овощами для ужина: рецепт полезного блюда

Рыба и овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления полезных блюд для ужина и обеда. Стоит отметить, что и рыба и овощи самые полезные в запеченном виде.

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Как быстро приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного хека с замороженными овощами, твердым сыром и сливками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Филе рыбы
  • Сливочное масло
  • Замороженные овощи – брокколи, зеленый горошек, фасоль
  • Сливки
  • Тертый сыр

Способ приготовления:

1. На разогретой сковороде растопите сливочное масло, добавьте веточку розмарина, если есть. Выложите филе рыбы и жарьте 10 минут.

Как вкусно приготовить овощи с рыбой

2. Разогрейте кастрюлю и добавьте замороженные овощи и влейте 50 мл воды, накройте крышкой и готовьте 5 минут, чтобы овощи стали ярко зелеными и разморозились.

Овощи с сыром

3. Далее добавьте сливки, тертый сыр и готовьте еще минуту.

Готовое блюдо

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