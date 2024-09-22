Как вкусно приготовить лосось к картофелю: лучше мяса
Лосось – очень питательная и полезная рыба, которую можно подавать на любой прием пищи. Будет гораздо полезнее использовать такое мясо к картофелю или гречихе вместо классических жирных котлет или отбивных.
Идея приготовления лосося с горчицей в медовом соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Для приготовления понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- филе лосося – 400 г
- острая горчица – 1 ч.л.
- соус терияки – 1 ч.л.
- мед – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Филе лосося помыть и удалить косточки.
2. Для маринада соединить горчицу, соус терияки и мед.
3. Смазать лосось маринадом и дать постоять 15 минут.
4. Разогреть духовку до 190 градусов (режим вверх-низ с конвекцией).
5. Замотать рыбу в фольгу и выпекать 20-25 минут.
6. За то время, пока лосось мариновался и запекался, приготовить нежное, кремовое картофельное пюре на гарнир.
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