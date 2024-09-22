Лосось – очень питательная и полезная рыба, которую можно подавать на любой прием пищи. Будет гораздо полезнее использовать такое мясо к картофелю или гречихе вместо классических жирных котлет или отбивных.

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Идея приготовления лосося с горчицей в медовом соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Для приготовления понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

филе лосося – 400 г

острая горчица – 1 ч.л.

соус терияки – 1 ч.л.

мед – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе лосося помыть и удалить косточки.

2. Для маринада соединить горчицу, соус терияки и мед.

3. Смазать лосось маринадом и дать постоять 15 минут.

4. Разогреть духовку до 190 градусов (режим вверх-низ с конвекцией).

5. Замотать рыбу в фольгу и выпекать 20-25 минут.

6. За то время, пока лосось мариновался и запекался, приготовить нежное, кремовое картофельное пюре на гарнир.

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