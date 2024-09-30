Как вкусно запечь картофель: делимся оригинальным рецептом
Картофель – один из самих бюджетных и простых в приготовлении овощей, который можно запекать, жарить, варить, тушить, готовить из него нежное пюре. Стоит отметить, что по мнению экспертов, картофель самый полезный в запеченном виде.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля со специями, маслом и сыром.
Ингредиенты:
- картофель в кожуре
- специи: паприка, перец, соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- пармезан
- розмарин – 2-3 веточки
Способ приготовления:
1. В миске соедините 2 ст.л растительного масла и 1 ч.л. приправы.
2. Картошку кладем в пакет и поливаем пряным маслом, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
3. После переложите ее в форму, выкладываем розмарин и запекаем при 180 С 30 минут, затем при 200 С еще 10 минут.
Готовый картофель присыпьте тертым пармезаном!
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