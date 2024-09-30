Как вкусно запечь картофель: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно запечь картофель: делимся оригинальным рецептом

Картофель – один из самих бюджетных и простых в приготовлении овощей, который можно запекать, жарить, варить, тушить, готовить из него нежное пюре. Стоит отметить, что по мнению экспертов, картофель самый полезный в запеченном виде. 

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Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля со специями, маслом и сыром. 

Рецепт картофеля

Ингредиенты: 

  • картофель в кожуре
  • специи: паприка, перец, соль – 1 ч.л. 
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • пармезан 
  • розмарин – 2-3 веточки 

Способ приготовления: 

1. В миске соедините 2 ст.л растительного масла и 1 ч.л. приправы.

Масло со специями

2. Картошку кладем в пакет и поливаем пряным маслом, перемешиваем и оставляем на 10 минут. 

Картофель для блюда

3. После переложите ее в форму, выкладываем розмарин и запекаем при 180 С 30 минут, затем при 200 С еще 10 минут.

Сколько готовить картофель

Готовый картофель присыпьте тертым пармезаном! 

Готовый картофель с сыром

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