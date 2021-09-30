Как форма бокала влияет на вкус вина – ответ экспертов

Вино – прекрасный, ароматный напиток, который часто даже готовят дома, из винограда и ягод. Очень важно – не только его уметь сделать, но и самое, как оказалось – пить его из правильного бокала.

Эксперты Usual Wines утверждают, что форма бокала – очень важный элемент от которого полностью зависит вкуси и аромат вина, как красного, так и белого.

Стоит отметить что исследования показали, что форма бокала даже может влиять на вкус вина – если вы подаете красное вино, обязательно нужно подумать о кислороде и о том, чтобы вино дышало.

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Поэтому именно красное вино нужно наливать в более широкий бокал, это позволяет большему количеству летучих соединений испаряться и раскрывать тонкости вкуса и запаха вина.

Эксперты утверждают, что более широкий бокал позволяет вину окисляться, раскрывая запах и полный вкус вина.

Вы заметите, что чем дольше вы даете красному вину дышать, тем глубже его аромат.

Это касается и белого вина, его нужно пить также из широкого бокала, чтобы вкус был полностью раскрыт.

Еще одна важная деталь, которую отметили эксперты – бокалы обязательно должны быть на высокой и тоненькой ножке, ни в коем случае не наливайте вино в стакан, вы просто напрочь испортите го прекрасный вкус и аромат.

Если вы выберете для вина – стакан или даже узкий бокал на короткой ножке – вкус его будет испорчен, так как оно нагреется во-первых от рук, во-вторых – вкус не раскроется.

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