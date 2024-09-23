Авокадо – очень полезный и ценный продукт, который можно добавлять в намазки, делать из него салаты, даже десерты. Очень важно для блюд – выбрать спелый фрукт.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram полезными советами, как выбрать в магазине спелый авокадо.

На что обратить внимание:

"Если место возле плодоножки подсохло и стало темным, фрукт перезрел. Возьмите авокадо в ладошку и подушечками пальцев слегка нажмите возле плодоножки, если он слишком твердый значит он не созрел, слегка мягкий – самый идеальный вариант. А вот слишком мягкий фрукт также не стоит покупать, и самое главное не нужно протыкать ногтями!" – советует кулинар.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: