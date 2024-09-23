Как выбрать спелый авокадо в магазине: делимся действенным лайфхаком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как выбрать спелый авокадо в магазине: делимся действенным лайфхаком

Авокадо – очень полезный и ценный продукт, который можно добавлять в намазки, делать из него салаты, даже десерты. Очень важно для блюд – выбрать спелый фрукт. 

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Спелый авокадо

Кулинар поделился в Instagram полезными советами, как выбрать в магазине спелый авокадо. 

Как выбрать авокадо

На что обратить внимание: 

"Если место возле плодоножки подсохло и стало темным, фрукт перезрел. Возьмите авокадо в ладошку и подушечками пальцев слегка нажмите возле плодоножки, если он слишком твердый значит он не созрел, слегка мягкий – самый идеальный вариант. А вот слишком мягкий фрукт также не стоит покупать, и самое главное не нужно протыкать ногтями!" – советует кулинар. 

Спелый авокадо

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