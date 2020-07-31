Какие фрукты наиболее полезны для завтрака: составлен список

Киви, яблоки и бананы – одни из наиболее полезных фруктов для завтрака. Они отличаются большим количеством питательных веществ и рядом преимуществ.

Благодаря наличию витаминов они укрепляют иммунную систему и предотвращают такие заболевания, как простуда и аллергия. Кроме того, клетчатка способствует улучшению пищеварения, сообщает mejorconsalud.com.

Черника противодействует старению

Какие фрукты лучше есть на завтрак?

Хотя все фрукты имеют соответствующую питательную ценность, некоторые из них приносят большую пользу для здоровья. Прежде всего, речь идет о тех, которые содержат значительное количество витамина С и антиоксидантов.

Киви

Исследования показали, что киви содержит в три раза больше витамина С, чем цитрусовые. Кроме того, в нем присутствуют фолаты, калий, клетчатка, витамины Е и К, а также другие фитохимические вещества.

Его регулярное употребление оказывает положительное влияние на иммунную систему, защищает дыхательные пути и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Бананы

Бананы богаты калием – минералом, который играет фундаментальную роль в сокращении мышц и снижает риск возникновения судорог. Кроме того, он влияет на кровяное давление и способствует поддержанию его на стабильном уровне.

С другой стороны, в бананах также содержатся витамины A, C, D и B6 (пиридоксин). Последний участвует в метаболизме нейромедиаторов, связанных с настроением, таких как серотонин и дофамин.

Яблока

Одной из важных характеристик яблок является антиоксидантная активность, которая обусловлена наличием фенольных соединений и флавоноидов. Кроме того, в них присутствуют такие минералы, как фосфор, железо, кальций и магний. В кожуре этого фрукта также содержится пектин, который способствует снижению уровня холестерина в крови и помогает поддерживать работу желудочно-кишечного тракта.

В целом благодаря содержанию клетчатки и антиоксидантов яблоко считается одним из лучших фруктов для завтрака.

Черника

Потребление черники обладает рядом преимуществ для здоровья, поскольку в ней содержатся витамины С и К, а также клетчатка. При этом она тоже выделяется антиоксидантной активностью благодаря концентрации флавоноидов.

Черника защищает от повреждения ДНК – главной причины старения и возникновения рака. В нескольких научных работах говорится о том, что при регулярном употреблении она снижает артериальное давление, контролирует уровень сахара в крови, противодействует инфекциям мочевыводящих путей и заболеваниям головного мозга.

Мандарины

Как и все цитрусовые, мандарины обладают хорошим запасом витамина С, который помогает восстановить коллаген и улучшить внешний вид кожи. Также они содержат клетчатку, витамины группы В, цинк и магний, которые помогают улучшить здоровье. В частности, их потребление улучшает пищеварительные функции, стимулирует чувство сытости и минимизирует высокий уровень холестерина.

Что следует помнить о фруктах?

Хотя здесь упоминается только несколько фруктов, полезных для завтрака, список более обширный. На самом деле, многие фрукты подходят для этого времени суток. Но важно помнить, что они должны сопровождаться другими источниками питательных веществ. Их можно сочетать с семенами, орехами, овсяными хлопьями и растительным молоком.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как яблоки влияют на сердечно-сосудистые заболевания. Люди, которые едят хотя бы одно яблоко в день в течение года, снижают риск смерти от сердечного приступа на 25 %.