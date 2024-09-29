Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: в разы проще "Шубы"

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: в разы проще 'Шубы'

Если на приготовление классической "Шубы" нет времени, из отварной свеклы можно сделать один более простой салат. Овощ прекрасно сочетается с мясом телятины, маринованными огурцами, а также луком.

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Идея приготовления салата из свеклы без заморочки опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Все нужно просто измельчить и смешать, без жёлдных слоев.

Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: в разы проще ''Шубы''

Ингредиенты:

  • свекла вареная
  • телятина отварная (можно заменить куриным филе)
  • маринованный огурец
  • консервированный горошек
  • лук маринованный
  • майонез или сметана
  • уксус
  • сахар
  • соль
  • кипяток
  • горчица

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: в разы проще ''Шубы''

1. Свеклу и мясо отварить, нарезать соломкой.

2. Огурцы порезать соломкой.

Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: в разы проще ''Шубы''

3. Лук порезать полукольцами и замариновать (соль+сахар+уксус+залить крутым кипятком).

Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: в разы проще ''Шубы''

4. К этим ингредиентам добавить консервированный горошек.

Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: в разы проще ''Шубы''

5. Заправить майонезом или сметаной.

Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: в разы проще ''Шубы''

6. Добавить соль и горчицу.

Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: в разы проще ''Шубы''

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