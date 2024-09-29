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Какой вкусный салат приготовить из отварной свеклы: в разы проще "Шубы"
Если на приготовление классической "Шубы" нет времени, из отварной свеклы можно сделать один более простой салат. Овощ прекрасно сочетается с мясом телятины, маринованными огурцами, а также луком.
Идея приготовления салата из свеклы без заморочки опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Все нужно просто измельчить и смешать, без жёлдных слоев.
Ингредиенты:
- свекла вареная
- телятина отварная (можно заменить куриным филе)
- маринованный огурец
- консервированный горошек
- лук маринованный
- майонез или сметана
- уксус
- сахар
- соль
- кипяток
- горчица
Способ приготовления:
1. Свеклу и мясо отварить, нарезать соломкой.
2. Огурцы порезать соломкой.
3. Лук порезать полукольцами и замариновать (соль+сахар+уксус+залить крутым кипятком).
4. К этим ингредиентам добавить консервированный горошек.
5. Заправить майонезом или сметаной.
6. Добавить соль и горчицу.
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