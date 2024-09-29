Если на приготовление классической "Шубы" нет времени, из отварной свеклы можно сделать один более простой салат. Овощ прекрасно сочетается с мясом телятины, маринованными огурцами, а также луком.

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Идея приготовления салата из свеклы без заморочки опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Все нужно просто измельчить и смешать, без жёлдных слоев.

Ингредиенты:

свекла вареная

телятина отварная (можно заменить куриным филе)

маринованный огурец

консервированный горошек

лук маринованный

майонез или сметана

уксус

сахар

соль

кипяток

горчица

Способ приготовления:

1. Свеклу и мясо отварить, нарезать соломкой.

2. Огурцы порезать соломкой.

3. Лук порезать полукольцами и замариновать (соль+сахар+уксус+залить крутым кипятком).

4. К этим ингредиентам добавить консервированный горошек.

5. Заправить майонезом или сметаной.

6. Добавить соль и горчицу.

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