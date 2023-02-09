Во время приготовления обыкновенного жареного картофеля у многих людей возникают проблемы. Овощ горит, прилипает к сковороде или просто становится слишком мягким. Все дело к технологии. Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках в приготовлении картофеля, а также о том, как пожарить идеальный картофель с корочкой.

Неправильная посуда

Картофель получится хрустящим и аппетитным, если жарить его в чугунной или стальной глубокой сковороде с толстым дном.

Жарение картофеля с большим содержанием крахмала

Для жарки нужно выбирать картофель с минимальным или средним содержанием крахмала. Для этого нарезанный картофель необходимо залить холодной водой и оставить на 30 минут – 1 час. Затем воду слить и картофель просушить. Таким образом вымачиваются остатки крахмала.

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Заброс картофеля в холодное масло

Картофель можно жарить на растительном масле, сливочном масле или смальце. И что бы это ни было – обязательно нужно его нагреть. Если же это не сделать – картофель будет гореть и прилипать к сковороде.

Выкладывание за один раз сразу всего картофеля

Картофель, выложенный в один слой, легче переворачивать и он равномерно прожаривается. Поэтому следует готовить порциями.

Технология жарки картофеля на растительном масле

1. Почищенный картофель нарезать на одинаковые брусочки.

2. Залить водой.

3. Затем жидкость слить, выложить кусочки на бумажное полотенце.

4. В сковороду из чугуна толщиной 3-5 мм налить растительное масло.

5. Поставить сковороду в средний огонь и хорошо нагреть масло.

6. Картошку выложить в один слой.

7. В готовый картофель добавить соль и специи.

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