Красный, желтый и зеленый перец: диетолог рассказала, какой наиболее опасный

Красный, желтый и зеленый перец обогащает вкус различных блюд. Но мало кто знает, что помимо полезных свойств, он содержит токсичное вещество – соланин.

Его количество уменьшается по мере созревания плода: зеленый представляет собой незрелую форму, желтый – промежуточное состояние, а красный – истинный цвет спелого перца. Соответственно, в зеленом гораздо больше соланина, чем в желтом и красном, сообщает ilgiornaledelcibo.it.

Нынче можно выбирать и получать перец непосредственно нужного цвета. Но по словам диетолога Федерики Порталез, лето – единственный сезон, в течение которого его следует употреблять. Не рекомендуется в межсезонье есть перец, выращенный в теплицах. Только солнце и высокие летние температуры могут снизить количество соланина ниже уровня токсичности.

Полезные свойства перца

Что касается питательных свойств, перец особенно богат витамином С, но также содержит много других, не менее необходимых для здоровья веществ, таких как белки, минеральные соли, сахар и многочисленные витамины, включая провитамин А, витамины группы В и витамин Р.

В зависимости от цвета, количество витаминов немного меняется: в желтом перце больше К, в красном – С, а зеленый – самый богатый хлорофиллом.

Усвояемость перца

Она во многом зависит от того, как он употребляется. Как объясняет диетолог, в большинстве случаев перец лучше усваивается, когда его едят в сыром виде или готовят в масле (в сковороде с чесноком или луком). Кроме того, для большей эффективности можно добавлять лимон или уксус.

Также важны комбинации: перец идеально подходит к белому мясу и рыбе, но его сложнее переваривать, если употреблять вместе с яйцами, бобовыми или сырами. Наконец, идеальное сочетание с макаронами, кус-кусом, рисом или другими злаками.

Влияние на организм

Приготовленный жареный перец оказывают заметное влияние на перистальтику, что делает его особенно подходящим в случае запора для улучшения работы кишечника. Однако из-за слабительного эффекта он противопоказан тем, кто страдает от колита или других патологий, таких как диарея, болезнь Крона, дивертикулит. Также перец может усугубить симптомы гастрита.

С другой стороны, его рекомендуется есть тем, кто хочет похудеть, потому что в нем очень мало сахара. Кроме того, он оказывает мочегонное и дренирующее действие, что особенно полезно в случае задержки воды.

Часто перец едят сырым в салатах. Благоприятные эффекты такие же, как и для приготовленного продукта, но в сыром виде все витамины остаются нетронутыми. В частности, содержание витамина С будет выше.

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