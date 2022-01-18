Квашеная капуста за 3 суток без уксуса: остается хрустящей

Одним из блюд, которые следует есть в период зимнего авитаминоза, является квашеная капуста. Но свои питательные вещества она хранит в том случае, если приготовлена правильно. То есть без добавления уксуса. Если сделать правильный маринад, можно пробовать вкусную, хрустящую и полезную капусту уже через 3 дня.

Простая идея приготовления опубликована на странице dudnikinna18 в Instagram.

Ингредиенты для рассола:

вода – 1 л

соль – 1 ст.л с горкой

сахар – 1 ст.л

капуста – 3 кг

морковь – 1 большая

Способ приготовления:

1. В воду добавить соль, сахар, довести до кипения.

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2. Убрать из огня, дать время охладиться.

3. Капусту нашинковать.

4. Морковь натереть, хорошо перемешать.

5. Капусту положить в трехлитровую банку, постоянно утрамбовывая.

6. Добавить лавровый лист и веточку петрушки.

7. Залить капусту остывшим рассолом. Во время брожения сок из банки будет вытекать, поэтому ее следует в поставить миску.

8. Оставить на кухне на 3 дня.

9. Каждый день по 4-5 раз капусту прокалывать шпажкой, чтобы выходил газ. Когда пройдет нужное количество времени – поставить в холодильник.

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