Квашеная капуста за 3 суток без уксуса: остается хрустящей
Одним из блюд, которые следует есть в период зимнего авитаминоза, является квашеная капуста. Но свои питательные вещества она хранит в том случае, если приготовлена правильно. То есть без добавления уксуса. Если сделать правильный маринад, можно пробовать вкусную, хрустящую и полезную капусту уже через 3 дня.
Простая идея приготовления опубликована на странице dudnikinna18 в Instagram.
Ингредиенты для рассола:
вода – 1 л
соль – 1 ст.л с горкой
сахар – 1 ст.л
капуста – 3 кг
морковь – 1 большая
Способ приготовления:
1. В воду добавить соль, сахар, довести до кипения.
2. Убрать из огня, дать время охладиться.
3. Капусту нашинковать.
4. Морковь натереть, хорошо перемешать.
5. Капусту положить в трехлитровую банку, постоянно утрамбовывая.
6. Добавить лавровый лист и веточку петрушки.
7. Залить капусту остывшим рассолом. Во время брожения сок из банки будет вытекать, поэтому ее следует в поставить миску.
8. Оставить на кухне на 3 дня.
9. Каждый день по 4-5 раз капусту прокалывать шпажкой, чтобы выходил газ. Когда пройдет нужное количество времени – поставить в холодильник.
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