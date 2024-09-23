Квашенные баклажаны с овощной начинкой из моркови, перца и чеснока: рецепт самой вкусной зимней закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Рецепт закуски

Баклажаны – универсальные овощи для приготовления вкусных намазок, салатов, закусок. Еще их можно тушить, консервировать и квасить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных квашенных баклажанов, которые готовятся с овощной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов

Начинка:

  • 1 морковь( натереть)
  • 1 перец болгарский
  • 1 острый перец (по вкусу)
  • 1 головка чеснока
  • зелень укропа/петрушки/сельдерея

Рассол на 1 литр воды:

  • 2 ст л соли
  • 2 лавровых листка 
  • 10 шт. перец черный горошек

Способ приготовления:

1. На баклажанах сделайте надрез и после залейте их кипятком, накройте крышкой и отставьте.

Баклажаны для блюда

2. Начинка: овощи натрите и порежьте, добавьте зелень, чеснок и хорошо перемните руками.

Начинка для баклажанов

3. Нафаршируйте баклажаны начинкой, переложите в подходящую посуду.

4. Маринад: в воду добавьте соль, перец и лавровый лист, доведите до кипения и залейте баклажаны. Сверху накройте миской и поставьте что-то тяжелое и оставляем на 4-5 дней при комнатной температуре!

Маринад для блюда

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