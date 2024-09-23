Квашенные баклажаны с овощной начинкой из моркови, перца и чеснока: рецепт самой вкусной зимней закуски
Баклажаны – универсальные овощи для приготовления вкусных намазок, салатов, закусок. Еще их можно тушить, консервировать и квасить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных квашенных баклажанов, которые готовятся с овощной начинкой.
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
Начинка:
- 1 морковь( натереть)
- 1 перец болгарский
- 1 острый перец (по вкусу)
- 1 головка чеснока
- зелень укропа/петрушки/сельдерея
Рассол на 1 литр воды:
- 2 ст л соли
- 2 лавровых листка
- 10 шт. перец черный горошек
Способ приготовления:
1. На баклажанах сделайте надрез и после залейте их кипятком, накройте крышкой и отставьте.
2. Начинка: овощи натрите и порежьте, добавьте зелень, чеснок и хорошо перемните руками.
3. Нафаршируйте баклажаны начинкой, переложите в подходящую посуду.
4. Маринад: в воду добавьте соль, перец и лавровый лист, доведите до кипения и залейте баклажаны. Сверху накройте миской и поставьте что-то тяжелое и оставляем на 4-5 дней при комнатной температуре!
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