Баклажаны – универсальные овощи для приготовления вкусных намазок, салатов, закусок. Еще их можно тушить, консервировать и квасить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных квашенных баклажанов, которые готовятся с овощной начинкой.

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

Начинка:

1 морковь( натереть)

1 перец болгарский

1 острый перец (по вкусу)

1 головка чеснока

зелень укропа/петрушки/сельдерея

Рассол на 1 литр воды:

2 ст л соли

2 лавровых листка

10 шт. перец черный горошек

Способ приготовления:

1. На баклажанах сделайте надрез и после залейте их кипятком, накройте крышкой и отставьте.

2. Начинка: овощи натрите и порежьте, добавьте зелень, чеснок и хорошо перемните руками.

3. Нафаршируйте баклажаны начинкой, переложите в подходящую посуду.

4. Маринад: в воду добавьте соль, перец и лавровый лист, доведите до кипения и залейте баклажаны. Сверху накройте миской и поставьте что-то тяжелое и оставляем на 4-5 дней при комнатной температуре!

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