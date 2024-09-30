Что сделать, чтобы рис при варке не слипался: простой лайфхак от звездного кулинара
Рис является одним из основных продуктов на кухнях миллионов хозяек по всему миру. Но далеко не каждая из них знает, как приготовить рис идеально. Очень часто приходится сталкиваться с проблемой слипания риса во время варки.
Для того чтобы этой неприятности не возникало, следует знать и пользоваться простым лайфхаком. Им с Mirror поделился известный шеф-повар Джейми Оливер. Оказывается, чтоб приготовить безупречный рис, нужна совсем другая технология, чем та, к которой мы привыкли.
Для начала Джейми предлагает промывать рис в дуршлаге до прозрачности, а затем поместить его в кипящую подсоленную воду. Следует дать рису прокипеть в течение 5 минут на среднем огне без крышки. Отбрасываем рис на дуршлаг и сразу накрываем его фольгой.
В кастрюлю наливаем воды на 2,5 см и доводим до кипения. Ставим дуршлаг с фольгой сверху на кастрюлю и даем рис пропариться в течение следующих 5 минут. В результате вы получите идеально сваренные зернышки риса, которые не слиплись между собой.
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