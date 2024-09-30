Рис является одним из основных продуктов на кухнях миллионов хозяек по всему миру. Но далеко не каждая из них знает, как приготовить рис идеально. Очень часто приходится сталкиваться с проблемой слипания риса во время варки.

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Для того чтобы этой неприятности не возникало, следует знать и пользоваться простым лайфхаком. Им с Mirror поделился известный шеф-повар Джейми Оливер. Оказывается, чтоб приготовить безупречный рис, нужна совсем другая технология, чем та, к которой мы привыкли.

Для начала Джейми предлагает промывать рис в дуршлаге до прозрачности, а затем поместить его в кипящую подсоленную воду. Следует дать рису прокипеть в течение 5 минут на среднем огне без крышки. Отбрасываем рис на дуршлаг и сразу накрываем его фольгой.

В кастрюлю наливаем воды на 2,5 см и доводим до кипения. Ставим дуршлаг с фольгой сверху на кастрюлю и даем рис пропариться в течение следующих 5 минут. В результате вы получите идеально сваренные зернышки риса, которые не слиплись между собой.

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