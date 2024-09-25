Как дольше хранить бананы свежими: секретный лайфхак

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Как дольше хранить бананы свежими: секретный лайфхак

Бананы – один из самых популярных фруктов не только в Украине, но и в мире. Он бюджетный, вкусный и питательный. Также от довольно часто используется в качестве перекуса. Именно поэтому этот фрукт люди покупают в избытке, чтобы он всегда был в наличии в холодильнике.

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Однако как правильно хранить бананы с точностью не знает никто. Одни эксперты утверждают, что их следует хранить прямо на кухонном столе, другие говорят – в холодильнике. Как бы то ни было, стоит знать определенные лайфхаки, использование которых поможет вам сохранить свежесть бананов как можно дольше. Одним из таких секретных способов поделился Express.

Как дольше хранить бананы свежими: секретный лайфхак

В своей статье издание ссылается на слова доктора Эрин Картер, утверждающей, что бананы следует держать отдельно от любых других фруктов. А все потому, что они служат источником большого количества газа этилена. Он значительно ускоряет порчу находящихся рядом фруктов и овощей.

Как дольше хранить бананы свежими: секретный лайфхак

Газ этилен находится исключительно в банановых стеблях. Соответственно, при его выделении начинают портиться не только окружающие фрукты, но и сами бананы. Для того чтобы уберечься от этого, следует просто завернуть стебли банана в фольгу или вощеную бумагу. В результате газ не будет разлетаться вокруг, нанося вред продуктам. Да и сами бананы таким образом будут храниться гораздо дольше.

Как дольше хранить бананы свежими: секретный лайфхак

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