Бананы – один из самых популярных фруктов не только в Украине, но и в мире. Он бюджетный, вкусный и питательный. Также от довольно часто используется в качестве перекуса. Именно поэтому этот фрукт люди покупают в избытке, чтобы он всегда был в наличии в холодильнике.

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Однако как правильно хранить бананы с точностью не знает никто. Одни эксперты утверждают, что их следует хранить прямо на кухонном столе, другие говорят – в холодильнике. Как бы то ни было, стоит знать определенные лайфхаки, использование которых поможет вам сохранить свежесть бананов как можно дольше. Одним из таких секретных способов поделился Express.

В своей статье издание ссылается на слова доктора Эрин Картер, утверждающей, что бананы следует держать отдельно от любых других фруктов. А все потому, что они служат источником большого количества газа этилена. Он значительно ускоряет порчу находящихся рядом фруктов и овощей.

Газ этилен находится исключительно в банановых стеблях. Соответственно, при его выделении начинают портиться не только окружающие фрукты, но и сами бананы. Для того чтобы уберечься от этого, следует просто завернуть стебли банана в фольгу или вощеную бумагу. В результате газ не будет разлетаться вокруг, нанося вред продуктам. Да и сами бананы таким образом будут храниться гораздо дольше.

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