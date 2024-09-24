С приходом осени нам начинает хотеться еще большего уюта и домашнего тепла. В этом лучше всего помогают вкусные блюда из сезонных овощей, обладающих невероятным ароматом.

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Одним из самых популярных осенних продуктов является тыква. Из него можно приготовить разнообразные супы, запеканки, салаты и даже кофе. Поэтому это именно тот продукт, который в осеннее время года должен быть в наличии в каждом доме. Как хранить тыквы свежими в течение 3 недель, Mirror рассказал Ричард Прайс, мастер фруктов и овощей из Britsuperstore.

Как оказалось, для того чтобы тыквы храниться свежими как можно дольше, необходимо иметь только один продукт – уксус. С помощью него вам больше не придется выбрасывать гнилые тыквы вместо того, чтобы готовить вкусные блюда из свежих.

Как хранить тыквы свежими

1.Для начала нужно приготовить раствор уксуса и воды в соотношении 1:10.

2. Окунаем тыкву в растворное 10-20 минут, осторожно вращая ее, чтобы все стороны были покрыты.

3. После замачивания высушите его или оставьте сушиться на воздухе в хорошо проветриваемом месте.

4. Промойте тыкву под свежей проточной водой, чтобы смыть остатки уксусного раствора.

5. Отправьте тыкву в амбар или темное холодное помещение.

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