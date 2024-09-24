Все обожают жареный картофель, но многие отказываются его потреблять из-за избыточного масла. Теперь, с появлением доступных аэрофритюрниц, этой проблемы больше нет, ведь благодаря правильной циркуляции воздуха и распределению тепла на собственной кухне вы за 25 минут можете получить вкусный жареный картофель практически без использования масла.

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Известный шеф-повар Мартин Сендерс утверждает, что для приготовления лучшего картофеля необходимо соблюдать три "золота" правила, пишет Express. Таким образом, ваше блюдо всегда получится идеальным.

Правило первое заключается в жарке картофеля сразу после его нарезки. Перед тем как отправить овощ в аэрофритюрницу, его следует тщательно высушить с помощью кухонного полотенца. Благодаря этому картофель избавляется от лишней влаги, а это прямой путь к чрезвычайно хрустящей корочке.

Второе правило состоит в приготовлении картофеля малыми порциями. Хотя это не идеально подходит для обслуживания большого количества людей, но такой совет действительно достоин того, чтобы его использовали. Но есть и третий совет от Мартина, заключающийся в правильном расположении картофеля в чаше аэрофритюрницы. Когда вам нужно накормить толпу, шеф-повар порекомендовал расположить картофель во фритюрнице крест-накрест или решеткой. Это позволяет горячему воздуху полностью циркулировать вокруг них для прекрасно хрустящего внешнего вида.

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