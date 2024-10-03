Поскольку листья салата являются идеальным дополнением к достаточно большому количеству блюд, хозяйки всегда стараются держать его дома в наличии. Однако очень часто можно наблюдать, что листья испортились в холодильнике уже через несколько дней после приобретения.

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Чтобы избежать этих неприятных моментов, следует знать, как правильно хранить листья салата. В этом случае на помощь придет отличный лайфхак, который в TikTok опубликовала пользователь с ником zolfreckles.

Для начала блогер советует тщательно промыть салат, чтобы лишить его излишков грязи. Далее следует его тщательно просушить с помощью кухонного полотенца. Далее следует снять с начала верхние листики, которые обычно портятся быстрее других.

Когда салат будет полностью сухой, блогер советует завернуть его в фольгу. Именно благодаря этому простому трюку, продукт будет сохранять свою свежесть гораздо дольше, чем когда-либо. После этого следует положить кочерыжку в холодильник в отдел с овощами.

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