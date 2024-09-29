Мука является важной частью рациона человека на протяжении многих тысяч лет. Его чаще всего используют для приготовления разнообразной выпечки и макаронных изделий. Такая мука считается продуктом универсального назначения.

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Но сейчас на полках магазинов существует много альтернативных вариантов, также насыщенных питательными веществами и имеющих хорошие свойства. Какую муку лучше выбрать для приготовления домашних блюд, в Instagram рассказала диетолог Наталья Самойленко.

Миндальная мука

Изготовляется из молотого бланшированного миндаля и не содержит глютена. Особенно богат магний, который так необходим для нормального функционирования организма.

Гречневая мука

Эта мука является отличным источником растительных соединений с антиоксидантными свойствами. Кроме того, гречневая мука содержит железо, калий и витамины группы В.

Мука из нута

Является основным продуктом индийской и карибской кухни и ингредиентом таких блюд, как блины, оладьи и хлеб. Мука из нута очень питательна и является хорошим источником белка, клетчатки, а также витаминов и минералов.

Цельнозерновая мука

Содержит большое количество клетчатки, которое важно для здорового функционирования пищеварительной системы. Он содержит железо, магний, фосфор, цинк и витамины группы В.

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