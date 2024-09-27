Бананы – это один из самых популярных видов фруктов. Они отлично заменяют завтрак, служат в качестве перекуса, а также используются для приготовления разнообразных десертов.

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Но покупать их в большом количестве невозможно, ведь уже через несколько дней они могут почернеть и испортиться. Где лучше хранить бананы, чтобы они оставались свежими и не чернели в течение двух недель, Express рассказала шеф-повар и основатель Impressions At Home Рэйчел Шервуд.

Бананы производят самое большое количество газа этилена среди всех фруктов. Именно поэтому они портятся первыми. Их никогда нельзя хранить вместе с другими чувствительными к этилену фруктами, такими как яблоки, авокадо, дыни, персики и сливы. По словам Рейчел, бананы лучше всего хранить в холодильнике, поскольку это замедляет выработку газа этилена.

Бытует мнение, что хранение бананов в холоде провоцирует быстрое почернение кожицы. И действительно так. Но только в холодильнике под почерневшей кожурой фрукт будет оставаться свежим. Если же хранить бананы и кухонном столе, они почернеют несколько позже, однако вместе с этим сам фрукт также будет испорчен. Эксперт говорит, что не стоит обращать внимание на кожуру банана, изменившую цвет, если фрукт хранится в холодильнике.

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