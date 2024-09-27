Не готовьте котлеты без этих ингредиентов: изделия не получатся вкусными

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Не готовьте котлеты без этих ингредиентов: изделия не получатся вкусными

Мясные котлеты далеко не всегда удается сделать действительно удачными. Изделия часто распадаются, получаются сухими и подгорают. Все это из-за несоответствия ингредиентов и неправильной их подготовки.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие ингредиенты обязательные для котлет. Игнорировать эти компоненты не стоит.

Не готовьте котлеты без этих ингредиентов: изделия не получатся вкусными

Используйте именно жирные сорта мяса

Нежное мясо используйте для других блюд. Но для котлет нужно, чтобы фарш имел достаточно жира. Тогда изделия получатся действительно сочными. К тому же, в более жирном мясе много соединительной ткани, способствующей тому, что изделия не распадаются во время жарки.

Прожилки удалять не нужно

Не готовьте котлеты без этих ингредиентов: изделия не получатся вкусными

Для того чтобы мясо не было постным, жилки также удалять не нужно. Достаточно просто перекрутить все из-за мясорубки.

Добавьте один необычный ингредиент

Не готовьте котлеты без этих ингредиентов: изделия не получатся вкусными

Особую сочность фарша на котлеты придаст один необычный ингредиент – куриную кожуру. Ее просто нужно измельчить вместе с мясом – эффект вас приятно удивит.

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