Мясные котлеты далеко не всегда удается сделать действительно удачными. Изделия часто распадаются, получаются сухими и подгорают. Все это из-за несоответствия ингредиентов и неправильной их подготовки.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие ингредиенты обязательные для котлет. Игнорировать эти компоненты не стоит.

Используйте именно жирные сорта мяса

Нежное мясо используйте для других блюд. Но для котлет нужно, чтобы фарш имел достаточно жира. Тогда изделия получатся действительно сочными. К тому же, в более жирном мясе много соединительной ткани, способствующей тому, что изделия не распадаются во время жарки.

Прожилки удалять не нужно

Для того чтобы мясо не было постным, жилки также удалять не нужно. Достаточно просто перекрутить все из-за мясорубки.

Добавьте один необычный ингредиент

Особую сочность фарша на котлеты придаст один необычный ингредиент – куриную кожуру. Ее просто нужно измельчить вместе с мясом – эффект вас приятно удивит.

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