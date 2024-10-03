Никогда не храните так грибы: главные ошибки, которые допускают хозяйки

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Никогда не храните так грибы: главные ошибки, которые допускают хозяйки

Когда вы принесли собранные лесные грибы домой, их нужно правильно сохранить. Не у всех это выходит сделать правильно, и продукт часто портится. Поэтому стоит разобраться в основных нюансах.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при хранении грибов. Также поможет вам узнать, можно ли таковой продукт морозить.

Никогда не храните так грибы: главные ошибки, которые допускают хозяйки

Никогда не оставляйте грибы грязными

Если вы хотите оставить грибы на продолжительное хранение, законсервировать или засушить, их обязательно нужно к этому подготовить. Сразу нужно подвергнуть продукт термической обработке, чтобы нейтрализовать все микробы и загрязнения.

Никогда не храните так грибы: главные ошибки, которые допускают хозяйки

Что срезать

Нижнюю часть ножки, которая была в земле, нельзя оставлять. Ее обязательно нужно срезать. К тому же, не забудьте почистить шапочку. Если это маслята – нужно снять еще и верхнюю пленку.

Можно ли морозить грибы

Никогда не храните так грибы: главные ошибки, которые допускают хозяйки

Именно замораживание является отличным методом хранения грибов на зиму. Но, при этом, нужно соблюдать несколько важных правил:

1. Перед тем, как класть грибы в морозилку, не следует долго их мочить в воде, чтобы продукты держали форму и не превратились потом в кашу.

2. В случае заморозки кожуру снимать не нужно, только легко почистить от грязи с помощью губки.

Никогда не храните так грибы: главные ошибки, которые допускают хозяйки

3. Сначала грибы нужно немного приморозить на противень, а затем разложить в плотно закрывающиеся пакеты.

4. Если это лисички или сыроежки, их можно бланшировать перед заморозкой, чтобы убрать горечь.

Никогда не храните так грибы: главные ошибки, которые допускают хозяйки

5. Замороженные грибы, не проходившие бланширование, можно хранить до 12 месяцев, а сырые – до 6 месяцев.

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