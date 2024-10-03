Когда вы принесли собранные лесные грибы домой, их нужно правильно сохранить. Не у всех это выходит сделать правильно, и продукт часто портится. Поэтому стоит разобраться в основных нюансах.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при хранении грибов. Также поможет вам узнать, можно ли таковой продукт морозить.

Никогда не оставляйте грибы грязными

Если вы хотите оставить грибы на продолжительное хранение, законсервировать или засушить, их обязательно нужно к этому подготовить. Сразу нужно подвергнуть продукт термической обработке, чтобы нейтрализовать все микробы и загрязнения.

Что срезать

Нижнюю часть ножки, которая была в земле, нельзя оставлять. Ее обязательно нужно срезать. К тому же, не забудьте почистить шапочку. Если это маслята – нужно снять еще и верхнюю пленку.

Можно ли морозить грибы

Именно замораживание является отличным методом хранения грибов на зиму. Но, при этом, нужно соблюдать несколько важных правил:

1. Перед тем, как класть грибы в морозилку, не следует долго их мочить в воде, чтобы продукты держали форму и не превратились потом в кашу.

2. В случае заморозки кожуру снимать не нужно, только легко почистить от грязи с помощью губки.

3. Сначала грибы нужно немного приморозить на противень, а затем разложить в плотно закрывающиеся пакеты.

4. Если это лисички или сыроежки, их можно бланшировать перед заморозкой, чтобы убрать горечь.

5. Замороженные грибы, не проходившие бланширование, можно хранить до 12 месяцев, а сырые – до 6 месяцев.

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