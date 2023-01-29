Запеченный картофель – это вкусное и доступное блюдо на все случаи жизни. Запекать его можно с салом, мясом, овощами, сыром или просто со специями. Но для того чтобы он имел идеальную структуру, недостаточно просто поместить его в духовку.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченного картофеля.

По рецепту картофель желательно отваривать перед запеканием. Благодаря этому в процессе выпечки он не будет разваливаться и слипаться, а будет иметь идеальную форму. То же касается и структуры: картофель будет мягким внутри и будет иметь золотистую, хрустящую корочку снаружи.

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Ингредиенты:

картофель

специи (травы, паприка, соль, перец)

оливковое масло

чеснок

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и нарезать средними кусками. Положить в кастрюлю.

2. Залить картофель кипятком и поставить на огонь. Варить 10 минут.

3. Из готового картофеля слить воду, добавить измельченный чеснок, специи и оливковое масло. Перемешать.

4. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом. Запекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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