Легкий салат из капусты, с колбасой и майонезом: быстро, вкусно и бюджетно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Легкий салат из капусты, с колбасой и майонезом: быстро, вкусно и бюджетно

Салаты из молодой капусты можно есть хоть каждый день. Стоит отметить, что капуста отлично сочетается со всеми овощами, а также колбасой, ветчиной, сыром, зеленью.

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Что приготовить из капусты

Редакция FoodOboz делится рецептом очень бюджетного, вкусного и простого в приготовлении салата из капусты. 

Вкусный салат из капусты

Ингредиенты: 

  • Капуста свежая
  • Морковь
  • Лук зеленый
  • Укроп
  • Кукуруза консервированная
  • Ветчина

Для заправки:

  • Майонез
  • Сметана 

Способ приготовления: 

1. Нарежьте капусту, морковь натрите, лук порежьте.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте кукурузу и порезанную ветчину.

Приготовление салата

3. Заправьте салат, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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