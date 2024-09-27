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Легкий салат из капусты, с колбасой и майонезом: быстро, вкусно и бюджетно
Салаты из молодой капусты можно есть хоть каждый день. Стоит отметить, что капуста отлично сочетается со всеми овощами, а также колбасой, ветчиной, сыром, зеленью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень бюджетного, вкусного и простого в приготовлении салата из капусты.
Ингредиенты:
- Капуста свежая
- Морковь
- Лук зеленый
- Укроп
- Кукуруза консервированная
- Ветчина
Для заправки:
- Майонез
- Сметана
Способ приготовления:
1. Нарежьте капусту, морковь натрите, лук порежьте.
2. Добавьте кукурузу и порезанную ветчину.
3. Заправьте салат, перемешайте и можно есть!
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