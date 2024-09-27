Салаты из молодой капусты можно есть хоть каждый день. Стоит отметить, что капуста отлично сочетается со всеми овощами, а также колбасой, ветчиной, сыром, зеленью.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень бюджетного, вкусного и простого в приготовлении салата из капусты.

Ингредиенты:

Капуста свежая

Морковь

Лук зеленый

Укроп

Кукуруза консервированная

Ветчина

Для заправки:

Майонез

Сметана

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту, морковь натрите, лук порежьте.

2. Добавьте кукурузу и порезанную ветчину.

3. Заправьте салат, перемешайте и можно есть!

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