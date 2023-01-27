Сытное, вкусное и очень простое в приготовлении блюдо – именно хачапури, для приготовления которых вам понадобится минимум продуктов. Очень важно, что готовить их можно просто на сковороде, но для этого нудно приготовить идеально тонкое и эластичное тесто.

Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом ленивых хачапури с сыром и зеленью, которые готовятся на сковороде.

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Ингредиенты:

мука – 200 г

яйца – 1 шт.

кефир – 100 мл

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

растительное масло – 1 ст. л.

сыр (брынза, сулугуни) – 200 г

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с солью и сахаром, добавьте кефир, растительное масло, всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Дайте ему "отдохнуть" 15 минут.

2. Сыр натрите на терке, добавьте измельченный укроп.

3. Разделите тесто на ровные части, раскатайте, выложите начинку, хорошо залепите края и снова раскатайте.

4. Разогрейте сковороду, пожарьте с двух сторон до золотистости.

Смажьте готовые хачапури сливочным маслом и можно подавать!

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