Ленивые хачапури на сковороде: делимся рецептом идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Ленивый хачапури на сковороде

Сытное, вкусное и очень простое в приготовлении блюдо – именно хачапури, для приготовления которых вам понадобится минимум продуктов. Очень важно, что готовить их можно просто на сковороде, но для этого нудно приготовить идеально тонкое и эластичное тесто

Вкусные домашние хачапури

Кулинар Алексей Крючков поделился в Instagram рецептом ленивых хачапури с сыром и зеленью, которые готовятся на сковороде. 

Как приготовить вкусные хачапури
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Ингредиенты: 

  • мука – 200 г
  • яйца – 1 шт.
  • кефир – 100 мл
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • сыр (брынза, сулугуни) – 200 г

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с солью и сахаром, добавьте кефир, растительное масло, всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Дайте ему "отдохнуть" 15 минут.

Тесто для хачапури

2. Сыр натрите на терке, добавьте измельченный укроп.

Начинка для хачапури

3. Разделите тесто на ровные части, раскатайте, выложите начинку, хорошо залепите края и снова раскатайте.

Приготовление хачапури

4. Разогрейте сковороду, пожарьте с двух сторон до золотистости.

Смажьте готовые хачапури сливочным маслом и можно подавать!

Ленивые хачапури с сыром на сковороде

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