Хачапури – сытное и вкусное блюдо, которое можно очень просто приготовить дома из творога, твердого сыра и с зеленью. Очень важно правильно приготовить тесто. Его можно делать на кефире, воде, молоке, без дрожжей, но с разрыхлителем.

Кулинар Тати Чудинова поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых хачапури с сыром, которые готовятся на сковороде.

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Ингредиенты:

Для теста:

теплый кефир – 140 мл

желток – 1 шт.

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 0,5 ч. л.

масло – 15 мл

мука – 250 г

разрыхлитель – 3 г

сода – 1 г

Для начинки:

сыр сулугуни – 180 г

яичный белок – 1 шт.

соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. В миске смешайте теплый кефир, яичный желток, соль, сахар, растительное масло и перемешайте до однородности.

2. Муку смешайте с содой и разрыхлителем. Понемногу влейте кефир и перемешайте, замесите тесто руками. После переложите его в миску и накройте пленкой.

3. Сыр натрите на терке, добавьте в него белок и соль, перемешайте, разделите на две части и сформируйте шарики.

4. Тесто также разделите на две части и сформируйте шарики. Накройте полотенцем на 5 минут. Раскатайте еще раз, в центр выложите сыр и закрутите, как хинкали, переверните и раскатайте скалкой до 20 см в диаметре.

5. Разогрейте сковороду и выпекайте на ней хачапури с обеих сторон под крышкой на маленьком огне.

Перед подачей нужно смазать сливочным маслом – и можно есть!

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