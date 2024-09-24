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Ленивые хачапури с сыром и зеленью: рецепт блюда для перекуса
Хачапури – одно из самых вкусных и легких блюд из муки, которое можно готовить с творогом, твердым сыром, брынзой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с твердым сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Мука 300г
- Кефир 200 г
- Соль 1 ч.л
- Сахар 1 ч.л
- Сода 1/2 ч.л
- Сливочное масло 40 г
- Сыр сулугуни 150 г
- Укроп 50 г
- Брынза 100 г (вообще вариант начинки выбирайте по своему вкусу)
Способ приготовления:
1. Тесто: к кефиру добавьте муку, соль, сахар, соду, смешайте и замеси тесто, оставьте на 15-20 минут.
2. Натрите сыр, порежьте зелень, все смешайте, добавь 20 г растопленного сливочного масла к начинке.
3. Тесто разделите на 5 кусочков, раскатайте, во внутрь выложи сыр, сверните конвертик и раскатайте.
4. Разогрейте сковороду и жарьте хачапури с двух сторон, а после смажьте сливочным маслом!
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