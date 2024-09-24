Ленивые хачапури с сыром и зеленью: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Ленивые хачапури с сыром и зеленью: рецепт блюда для перекуса

Хачапури – одно из самых вкусных и легких блюд из муки, которое можно готовить с творогом, твердым сыром, брынзой.

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Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури с твердым сыром и зеленью.

Рецепт хачапури

Ингредиенты:

  • Мука 300г
  • Кефир 200 г
  • Соль 1 ч.л
  • Сахар 1 ч.л
  • Сода 1/2 ч.л
  • Сливочное масло 40 г
  • Сыр сулугуни 150 г
  • Укроп 50 г
  • Брынза 100 г (вообще вариант начинки выбирайте по своему вкусу)

Способ приготовления:

1. Тесто: к кефиру добавьте муку, соль, сахар, соду, смешайте и замеси тесто, оставьте на 15-20 минут.

Тесто для блюда

2. Натрите сыр, порежьте зелень, все смешайте, добавь 20 г растопленного сливочного масла к начинке.

Начинка для хачапури

3. Тесто разделите на 5 кусочков, раскатайте, во внутрь выложи сыр, сверните конвертик и раскатайте.

Приготовление хачапури

4. Разогрейте сковороду и жарьте хачапури с двух сторон, а после смажьте сливочным маслом!

Готовые хачапури

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