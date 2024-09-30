Лучше обыкновенного бульона: как приготовить легкий сливочный суп с лососем на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше обыкновенного бульона: как приготовить легкий сливочный суп с лососем на обед

Суп – это одно из самых популярных блюд для обеда. Если вы используете правильные компоненты, вы можете получить очень питательный и полезный суп. Прекрасно между собой сочетаются лосось, сливки и свежие овощи.

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Идея приготовления сытного и легкого сливочного супа с лососем на обед опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Будет гораздо лучше, чем просто бульон с макаронами и большим количеством картофеля.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить легкий сливочный суп с лососем на обед

Ингредиенты:

  • масло – 1 ст. л.
  • лук – 150 г.
  • морковь – 100 г.
  • картофель – 300 г.
  • соль – 2 ч. л.
  • вода – 1.2 л.
  • филе лосося – 200 г.
  • брокколи – 90 г.
  • помидоры черри – 100 г.
  • сливки 10% – 200 г

Способ приготовления:

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить легкий сливочный суп с лососем на обед

1. Обжарить лук с морковью.

2. Добавить картофель.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить легкий сливочный суп с лососем на обед

3. Засыпать специи.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить легкий сливочный суп с лососем на обед

4. Влить воду.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить легкий сливочный суп с лососем на обед

5. Когда овощи будут готовы – добавить рыбу, брокколи, помидоры и сливки комнатной температуры.

Лучше обыкновенного бульона: как приготовить легкий сливочный суп с лососем на обед

6. Готовить еще 10-15 минут на медленном огне.

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