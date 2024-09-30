Суп – это одно из самых популярных блюд для обеда. Если вы используете правильные компоненты, вы можете получить очень питательный и полезный суп. Прекрасно между собой сочетаются лосось, сливки и свежие овощи.

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Идея приготовления сытного и легкого сливочного супа с лососем на обед опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Будет гораздо лучше, чем просто бульон с макаронами и большим количеством картофеля.

Ингредиенты:

масло – 1 ст. л.

лук – 150 г.

морковь – 100 г.

картофель – 300 г.

соль – 2 ч. л.

вода – 1.2 л.

филе лосося – 200 г.

брокколи – 90 г.

помидоры черри – 100 г.

сливки 10% – 200 г

Способ приготовления:

1. Обжарить лук с морковью.

2. Добавить картофель.

3. Засыпать специи.

4. Влить воду.

5. Когда овощи будут готовы – добавить рыбу, брокколи, помидоры и сливки комнатной температуры.

6. Готовить еще 10-15 минут на медленном огне.

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