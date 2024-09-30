Видео дня
Лучше обыкновенного бульона: как приготовить легкий сливочный суп с лососем на обед
Суп – это одно из самых популярных блюд для обеда. Если вы используете правильные компоненты, вы можете получить очень питательный и полезный суп. Прекрасно между собой сочетаются лосось, сливки и свежие овощи.
Идея приготовления сытного и легкого сливочного супа с лососем на обед опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Будет гораздо лучше, чем просто бульон с макаронами и большим количеством картофеля.
Ингредиенты:
- масло – 1 ст. л.
- лук – 150 г.
- морковь – 100 г.
- картофель – 300 г.
- соль – 2 ч. л.
- вода – 1.2 л.
- филе лосося – 200 г.
- брокколи – 90 г.
- помидоры черри – 100 г.
- сливки 10% – 200 г
Способ приготовления:
1. Обжарить лук с морковью.
2. Добавить картофель.
3. Засыпать специи.
4. Влить воду.
5. Когда овощи будут готовы – добавить рыбу, брокколи, помидоры и сливки комнатной температуры.
6. Готовить еще 10-15 минут на медленном огне.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: