Лучше запеканки: творожный пирог к чаю за 30 минут
Творог – очень полезный и вкусный продукт, из которого можно приготовить: пироги, сырники, запеканки, ватрушки и пирожки. Творог очень хорошо сочетается с ягодами, фруктами, медом и орехами, еще его можно использовать при запекание яблок.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного творожного пирога, который получится очень нежным и ароматным.
Ингредиенты:
Тесто:
- Творог – 1 кг
- Сливочное масло – 140 г
- Сахарная пудра – 140 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 300 г
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
Начинка:
- Творог – 1 кг
- Яйца – 3 шт.
- Сахарная пудра в творог – 240 г
- Лимонный сок – 2 ч. л.
- Молоко – 750 мл
- Пудинг – 2 пакета
Способ приготовления:
1. Яйца смешайте с сахарной пудрой, мягким сливочным масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте и замесите тесто.
2. Переложите тесто на поверхность, хорошо замесите и соберите в шар. После выложите тесто на противень, сделав бортики.
3. Начинка: творог смешайте с яйцами, добавьте сахарную пудру и сахар, перемешайте до однородности. Смешайте лимонный сок, молоко и пудинг, перебейте блендером.
4. Готовую начинку выложите на тесто и выпекайте пирог 30-40 минут при 180 С.
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