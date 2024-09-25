Люля-кебаб: как правильно приготовить сытное блюдо для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Люля-кебаб: как правильно приготовить сытное блюдо для перекуса

Люля-кебаб – одно из самых вкусных, сытных и быстрых блюд из мясного фарша. Для яркого вкуса добавьте кинзу, специи.

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Вкусный люля-кебаб

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего люля-кебаба с зеленью, специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 500 г телячьего фарша 
  • 1 лук 
  • 30г кинза
  • 1/2 ч.л кориандр
  • 1/2 ч.л сухой чеснок
  • соль

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте порезанный лук, зелень, специи и хорошо перемешайте.

Приготовление блюда

2. Руками сформируйте люля-кебаб и запекайте 25 минут при 200 С.

Готовый люля-кебаб

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