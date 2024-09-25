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Люля-кебаб: как правильно приготовить сытное блюдо для перекуса
Люля-кебаб – одно из самых вкусных, сытных и быстрых блюд из мясного фарша. Для яркого вкуса добавьте кинзу, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего люля-кебаба с зеленью, специями.
Ингредиенты:
- 500 г телячьего фарша
- 1 лук
- 30г кинза
- 1/2 ч.л кориандр
- 1/2 ч.л сухой чеснок
- соль
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте порезанный лук, зелень, специи и хорошо перемешайте.
2. Руками сформируйте люля-кебаб и запекайте 25 минут при 200 С.
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