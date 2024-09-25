Люля-кебаб – одно из самых вкусных, сытных и быстрых блюд из мясного фарша. Для яркого вкуса добавьте кинзу, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего люля-кебаба с зеленью, специями.

Ингредиенты:

500 г телячьего фарша

1 лук

30г кинза

1/2 ч.л кориандр

1/2 ч.л сухой чеснок

соль

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте порезанный лук, зелень, специи и хорошо перемешайте.

2. Руками сформируйте люля-кебаб и запекайте 25 минут при 200 С.

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