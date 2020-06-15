Малиново-фисташковый тирамису: классический десерт

Малина - один из самых популярных фруктов для приготовления пищи. Ее кисло-сладкие ягоды используют летом во многих блюдах. Хорошо сохранившиеся, они также могут быть заморожены и использованы вне сезона.

Сегодня OBOZREVATEL при содействии итальянского кулинарного сайта lacucinaitaliana.it предлагает насладиться малиной в классическом десерте тирамису.

Ингредиенты

Малина - 200 г

Сахар - 70 г

Савоярди - 20 штук

Маскарпоне - 300 г

Яйца - 3 шт

Печенье шоколадное - 4 шт

Фисташки - 50 г

Приготовление