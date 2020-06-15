Малиново-фисташковый тирамису: классический десерт
Малина - один из самых популярных фруктов для приготовления пищи. Ее кисло-сладкие ягоды используют летом во многих блюдах. Хорошо сохранившиеся, они также могут быть заморожены и использованы вне сезона.
Сегодня OBOZREVATEL при содействии итальянского кулинарного сайта lacucinaitaliana.it предлагает насладиться малиной в классическом десерте тирамису.
Ингредиенты
Малина - 200 г
Сахар - 70 г
Савоярди - 20 штук
Маскарпоне - 300 г
Яйца - 3 шт
Печенье шоколадное - 4 шт
Фисташки - 50 г
Приготовление
Слегка разотрите 150 г малины (замороженные тоже хороши) в миске с 30 г сахара, желательно тростникового.
Если вы хотите презентовать этот десерт в маленьких чашках, разломайте на кусочки 20 савоярди и поместите на дно каждого контейнера.
По желанию, можете добавить несколько капель Амаретто.
Спрессуйте печенье и добавьте слой измельченной малины.
Положите все в холодильник на 10 минут.
Тем временем приготовьте крем маскарпоне следующим образом: разделите 3 яйца на желтки и белки. Желтки взбить с небольшим количеством сахара, а затем добавить маскарпоне, стараясь не допустить образования комков.
Взбить яичные белки до жесткости, добавить чайную ложку сахара и снова взбить, чтобы они стали твердыми. Включите все в смесь маскарпоне и желтки.
Теперь презентация: налейте крем в миски, на савоярди и на малину.
Оставить в холодильнике как минимум на два часа.
Перед подачей измельчите 4 шоколадных печенья с несколькими фисташками, посыпьте этой смесью крем и добавьте малину для украшения.