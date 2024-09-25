Свекла – один из самых полезных, вкусных и бюджетных овощей, которые можно есть как в сыром, так и запеченном и вареном виде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной свеклы со специями и маслом.

Ингредиенты:

свекла 0,5 кг

3-4 зуб. чеснока

0,5 ч. л. соли

2 ст. л. сахара

0,5 ч. л. кориандра

0,5 ч. л. перца черного

2 ст. л. яблочного уксуса

60 мл масла (нагреть)

Способ приготовления:

1. Свеклу натрите, добавьте тертый чеснок, сахар, соль, перец.

2. В масло всыпьте все специи, прогрейте.

3. Влейте масло к свекле, перемешайте руками, хорошо разомните, накройте пленкой и оставьте на некоторое время в холодильнике.

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