Маринованная свекла: как вкусно приготовить полезную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Маринованная свекла: как вкусно приготовить полезную закуску

Свекла – один из самых полезных, вкусных и бюджетных овощей, которые можно есть как в сыром, так и запеченном и вареном виде.

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Как вкусно приготовить свеклу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной свеклы со специями и маслом.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • свекла 0,5 кг
  • 3-4 зуб. чеснока
  • 0,5 ч. л. соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 0,5 ч. л. кориандра
  • 0,5 ч. л. перца черного
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 60 мл масла (нагреть)

Способ приготовления:

1. Свеклу натрите, добавьте тертый чеснок, сахар, соль, перец.

Свекла со специями

2. В масло всыпьте все специи, прогрейте.

Масло со специями

3. Влейте масло к свекле, перемешайте руками, хорошо разомните, накройте пленкой и оставьте на некоторое время в холодильнике.

Готовая закуска

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