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Маринованная свекла: как вкусно приготовить полезную закуску
Свекла – один из самых полезных, вкусных и бюджетных овощей, которые можно есть как в сыром, так и запеченном и вареном виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной свеклы со специями и маслом.
Ингредиенты:
- свекла 0,5 кг
- 3-4 зуб. чеснока
- 0,5 ч. л. соли
- 2 ст. л. сахара
- 0,5 ч. л. кориандра
- 0,5 ч. л. перца черного
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 60 мл масла (нагреть)
Способ приготовления:
1. Свеклу натрите, добавьте тертый чеснок, сахар, соль, перец.
2. В масло всыпьте все специи, прогрейте.
3. Влейте масло к свекле, перемешайте руками, хорошо разомните, накройте пленкой и оставьте на некоторое время в холодильнике.
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