Маринованный свиной язык: как приготовить удачную закуску
Несмотря на то, что маринованный язык – блюдо не на каждый день, но порадовать таким деликатесом себя и своих родных в праздник можно и нужно. Чаще всего для приготовления используют говяжий или телячий язык – они получаются особенно нежными и вкусными. Впрочем, свиной является достаточно бюджетным и, выбрав удачный маринад, вы получите необычайно вкусное блюдо.
Рецепт маринованного языка со специями опубликован в кулинарном блоге domashniaja_eda в Instagram.
Ингредиенты:
язык свиной – 3 шт
рисовый уксус – 50 мл
уксус столовый 50 мл
вода – 100 мл
сок лимона – 2 ст. л.
соевый соус – 2 ст. л.
сахар – 3 ч. л.
перец чили – 1\2 ч. л.
сушеный чеснок – 1\2 ч. л.
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
соль
лавровые листья
черный перец горошек
Способ приготовления:
1. Язык помыть и положить в холодную воду. Довести до кипения.
2. Снять пену. Добавить целый лук и морковь. Также добавить соль, лавровые листья, перец горошек. Варить 2 часа.
3. Готовые языки быстро достать из бульона, положить в холодную воду и почистить.
4. Соединить необходимые ингредиенты для маринада: уксус, лимонный сок, воду, соевый соус, сахар, перец и чеснок.
5. Охлажденные языки нарезать ломтиками и положить в емкость.
6. Залить маринадом. Поставить на ночь в холодильник.
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