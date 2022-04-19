Несмотря на то, что маринованный язык – блюдо не на каждый день, но порадовать таким деликатесом себя и своих родных в праздник можно и нужно. Чаще всего для приготовления используют говяжий или телячий язык – они получаются особенно нежными и вкусными. Впрочем, свиной является достаточно бюджетным и, выбрав удачный маринад, вы получите необычайно вкусное блюдо.

Рецепт маринованного языка со специями опубликован в кулинарном блоге domashniaja_eda в Instagram.

Ингредиенты:

язык свиной – 3 шт

рисовый уксус – 50 мл

уксус столовый 50 мл

вода – 100 мл

сок лимона – 2 ст. л.

соевый соус – 2 ст. л.

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сахар – 3 ч. л.

перец чили – 1\2 ч. л.

сушеный чеснок – 1\2 ч. л.

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

соль

лавровые листья

черный перец горошек

Способ приготовления:

1. Язык помыть и положить в холодную воду. Довести до кипения.

2. Снять пену. Добавить целый лук и морковь. Также добавить соль, лавровые листья, перец горошек. Варить 2 часа.

3. Готовые языки быстро достать из бульона, положить в холодную воду и почистить.

4. Соединить необходимые ингредиенты для маринада: уксус, лимонный сок, воду, соевый соус, сахар, перец и чеснок.

5. Охлажденные языки нарезать ломтиками и положить в емкость.

6. Залить маринадом. Поставить на ночь в холодильник.

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