Маринованный свиной язык: как приготовить удачную закуску

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Маринованный свиной язык: как приготовить удачную закуску

Несмотря на то, что маринованный язык – блюдо не на каждый день, но порадовать таким деликатесом себя и своих родных в праздник можно и нужно. Чаще всего для приготовления используют говяжий или телячий язык – они получаются особенно нежными и вкусными. Впрочем, свиной является достаточно бюджетным и, выбрав удачный маринад, вы получите необычайно вкусное блюдо.

Рецепт маринованного языка со специями опубликован в кулинарном блоге domashniaja_eda в Instagram.

Рецепт маринованного языка со специями

Ингредиенты:

  • язык свиной – 3 шт

  • рисовый уксус – 50 мл

  • уксус столовый 50 мл

  • вода – 100 мл

  • сок лимона – 2 ст. л.

  • соевый соус – 2 ст. л.

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Ингредиенты для маринования языка

  • сахар – 3 ч. л.

  • перец чили – 1\2 ч. л.

  • сушеный чеснок – 1\2 ч. л.

  • лук – 1 шт

  • морковь – 1 шт

  • соль

  • лавровые листья

  • черный перец горошек

Способ приготовления:

1. Язык помыть и положить в холодную воду. Довести до кипения.

Как приготовить вкусную закуску из языка

2. Снять пену. Добавить целый лук и морковь. Также добавить соль, лавровые листья, перец горошек. Варить 2 часа.

3. Готовые языки быстро достать из бульона, положить в холодную воду и почистить.

Сколько варить язык, чтобы он был мягким

4. Соединить необходимые ингредиенты для маринада: уксус, лимонный сок, воду, соевый соус, сахар, перец и чеснок.

5. Охлажденные языки нарезать ломтиками и положить в емкость.

Маринад для свиного языка

6. Залить маринадом. Поставить на ночь в холодильник.

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