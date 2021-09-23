Как почистить мидии, чтобы они не стали вредными
Мидии – один из самых популярных морепродуктов. Японцы считают моллюсков символом любви – две створки раковин напоминают им неразрывность отношений. Изысканные блюда из мидий подают во многих престижных ресторанах мира, но этот продукт можно вкусно приготовить дома. Особенно осенью – в сезон различных овощей, трав и специй.
Сегодня редакция FoodOboz делится советами, как правильно чистить мидии и с чем лучше сочетать.
Как правильно чистить мидии в раковинах
Если мидии в раковинах, они должны быть плотно закрытыми
Чтобы очистить продукт от песка, нужно поместить морепродукты в кастрюлю, добавить несколько ложек кукурузной муки и оставить на час.
Усики удалить с помощью плоскогубцев.
Хорошо прочистить панцири щеткой.
Соусы для мидий
Айоли
Похож на чесночный майонез.
Поместить 3 зубчика чеснока и щепотку соли в блендер. Взбивать в течение 2 секунд. Добавить яичный желток (комнатной температуры), сок половины лимона и снова взбить. Тонкой струйкой добавить стакан оливкового масла.
Beurre Blanc
Нежный кремовый, с приятной кислинкой.
Нагреть стакан сухого белого вина, пол-стакана винного уксуса и мелко нарезанный лук-шалот в кастрюле, пока жидкость не закипит. Уваривать 10 минут на малом огне. Добавить 400 г холодного сливочного масла порциями и взбивать смесь венчиком до загустения соуса.
Соус из мяты и огурца
Свежий, легкий и некалорийный.
Мелко нарезать 15 г мяты и 1 небольшойогурец. Смешать с 150 граммами греческого йогурта и посолить. Оставить на 5 минут для лучшего вкуса.
Мидии с креветками в сливочном соусе
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Ингредиенты:
мидии – 1 упаковка
креветки – 300 г
сливки 30% – 500 мл
чеснок – 8 зубчиков
пармезан – 100 г
соль, перец, куркумы, итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
Промыть мидии несколько раз и очистить при необходимости.
В форме для запекания совместить креветки и мидии.
Добавить чеснок, все специи, пармезан.
Залить сливками.
Запекать в духовке при температуре 180 градусов 20 мин.
Подавать с макаронами или рисом.
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