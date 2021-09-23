Как почистить мидии, чтобы они не стали вредными

Мидии – один из самых популярных морепродуктов. Японцы считают моллюсков символом любви – две створки раковин напоминают им неразрывность отношений. Изысканные блюда из мидий подают во многих престижных ресторанах мира, но этот продукт можно вкусно приготовить дома. Особенно осенью – в сезон различных овощей, трав и специй.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами, как правильно чистить мидии и с чем лучше сочетать.

Как правильно чистить мидии в раковинах

Если мидии в раковинах, они должны быть плотно закрытыми Чтобы очистить продукт от песка, нужно поместить морепродукты в кастрюлю, добавить несколько ложек кукурузной муки и оставить на час. Усики удалить с помощью плоскогубцев. Хорошо прочистить панцири щеткой.

Соусы для мидий

Айоли

Похож на чесночный майонез.

Поместить 3 зубчика чеснока и щепотку соли в блендер. Взбивать в течение 2 секунд. Добавить яичный желток (комнатной температуры), сок половины лимона и снова взбить. Тонкой струйкой добавить стакан оливкового масла.

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Beurre Blanc

Нежный кремовый, с приятной кислинкой.

Нагреть стакан сухого белого вина, пол-стакана винного уксуса и мелко нарезанный лук-шалот в кастрюле, пока жидкость не закипит. Уваривать 10 минут на малом огне. Добавить 400 г холодного сливочного масла порциями и взбивать смесь венчиком до загустения соуса.

Соус из мяты и огурца

Свежий, легкий и некалорийный.

Мелко нарезать 15 г мяты и 1 небольшойогурец. Смешать с 150 граммами греческого йогурта и посолить. Оставить на 5 минут для лучшего вкуса.

Мидии с креветками в сливочном соусе

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Ингредиенты:

мидии – 1 упаковка

креветки – 300 г

сливки 30% – 500 мл

чеснок – 8 зубчиков

пармезан – 100 г

соль, перец, куркумы, итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

Промыть мидии несколько раз и очистить при необходимости. В форме для запекания совместить креветки и мидии. Добавить чеснок, все специи, пармезан. Залить сливками. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 20 мин. Подавать с макаронами или рисом.

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