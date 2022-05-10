Молодой картофель в карамели: необычным рецептом поделился Евгений Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Рецепт молодого картофеля с сахаром

Молодой картофель – универсальный овощ, который отлично сочетается со всеми продуктами. Стоит отметить, что готовится он очень быстро, достаточно лишь отварить его и добавить сливочное масло, присыпать солью и блюдо для ужина или обеда готово.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте оригинальным рецептом вкусного молодого картофеля с карамелью, вкус которого вас очень удивит.

Как вкусно приготовить молодой картофель

Советы от кулинара:

1. Лучше всего для этого блюда выбирать мелкий картофель одинакового размера.

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Как выбрать картофель для блюда

2. Кожуру не нужно очищать, достаточно только хорошо вымыть картофель.

3. Важно – не переварить ее, так как молодой картофель очень быстро варится.

Картофель в кожуре

4. Для аромата добавьте в блюдо чеснок и лавровый лист, а также сливочное масло, оно поможет создать глянцевую поверхность на картофеле.

Чеснок и розмарин для аромата

5. Соль лучше всего брать крупного помола, она медленно тает.

Крупная соль

6. Карамелизированный картофель нужно есть сразу, горячим, так как после разогревания он уже не будет таким вкусным.

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 500 г

  • сливчоное масло – 30 г

Сливочное масло

  • сахар – 30 г

  • крупная соль – 1-2 щепотки

Соль для картофеля

  • лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте картофель.

Приготовление картофеля

2. Переложите в кастрюлю и залейте водой, варите на среднем огне.

3. После слейте воду и оставьте охлаждаться.

Как быстро приготовить молодой картофель

4. Карамель: хорошо разогрейте сковороду, всыпьте 30 г сахара, распределите его по всей поверхности.

Приготовление карамели

5. После того, как он начнет темнеть, добавьте сливочное масло, сок лимона и помешивайте.

Молодой картофель с розмарином

6. Когда сливочное масло полностью растает, добавьте отварной молодой картофель, перемешайте и обязательно следите, чтобы он не пригорел.

Фальсификат масла не отличается от подделки

7. В конце посыпьте картофель крупной солью, перемешайте и переложите готовое блюдо в тарелку.

Готовый картофель

Есть ее нужно сразу, горячей!

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