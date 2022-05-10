Молодой картофель – универсальный овощ, который отлично сочетается со всеми продуктами. Стоит отметить, что готовится он очень быстро, достаточно лишь отварить его и добавить сливочное масло, присыпать солью и блюдо для ужина или обеда готово.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте оригинальным рецептом вкусного молодого картофеля с карамелью, вкус которого вас очень удивит.

Советы от кулинара:

1. Лучше всего для этого блюда выбирать мелкий картофель одинакового размера.

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2. Кожуру не нужно очищать, достаточно только хорошо вымыть картофель.

3. Важно – не переварить ее, так как молодой картофель очень быстро варится.

4. Для аромата добавьте в блюдо чеснок и лавровый лист, а также сливочное масло, оно поможет создать глянцевую поверхность на картофеле.

5. Соль лучше всего брать крупного помола, она медленно тает.

6. Карамелизированный картофель нужно есть сразу, горячим, так как после разогревания он уже не будет таким вкусным.

Ингредиенты:

молодой картофель – 500 г

сливчоное масло – 30 г

сахар – 30 г

крупная соль – 1-2 щепотки

лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте картофель.

2. Переложите в кастрюлю и залейте водой, варите на среднем огне.

3. После слейте воду и оставьте охлаждаться.

4. Карамель: хорошо разогрейте сковороду, всыпьте 30 г сахара, распределите его по всей поверхности.

5. После того, как он начнет темнеть, добавьте сливочное масло, сок лимона и помешивайте.

6. Когда сливочное масло полностью растает, добавьте отварной молодой картофель, перемешайте и обязательно следите, чтобы он не пригорел.

7. В конце посыпьте картофель крупной солью, перемешайте и переложите готовое блюдо в тарелку.

Есть ее нужно сразу, горячей!

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