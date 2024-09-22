Морковные кексы к чаю: что добавить, чтобы не были сухими

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Морковные кексы к чаю: что добавить, чтобы не были сухими

Морковные кексы давно полюбились украинцам. Они необыкновенно вкусны, имеют красивый вид и аромат, наполняющий жилище ощущением уюта. Особенно актуален этот вид выпечки становится осенью, когда так хочется почувствовать нотки тепла.

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Как приготовить морковные кексы, в Instagram рассказала фудблогерс ником zolanna03. По ее словам, можно приготовить много порционных кексов по этому рецепту, или сделать один большой и разрезать его на части. В любом случае получится очень вкусно.

Морковные кексы к чаю: что добавить, чтобы не были сухими

Ингредиенты

  • Яйца – 3 шт
  • Мед – 100 гр
  • Молоко – 180 мл
  • Масло растительное – 5 ст.л.
  • Разрыхлитель – 10 гр
  • Мука рисовая – 150 гр
  • Морковь – 150 мл
  • Грецкие орехи – 100 гр
  • Корица – 1 ч.л.
  • Мускатный орех – 1 ч.л.

Ингредиенты для крема

  • Маскарпоне – 100 гр
  • Цедра апельсина – 1 шт
  • Мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Яйца с медом взбить до пышности.

2. Добавить масло и молоко, перемешать.

Морковные кексы к чаю: что добавить, чтобы не были сухими

3. Ввести муку с разрыхлителем, перемешать.

4. Морковь натереть на терке.

5. Ввести морковь, орехи, нарезанные на средние кусочки и специи.

Морковные кексы к чаю: что добавить, чтобы не были сухими

6. Перемешать и выпекать в форме при температуре 170 градусов в течение 45-50 минут.

7. Готовим крем. Маскарпоне смешиваем с медом и натираем цедру.

Морковные кексы к чаю: что добавить, чтобы не были сухими

8. Смазываем охлажденный кекс кремом и подаем на стол.

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