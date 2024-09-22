Морковные кексы давно полюбились украинцам. Они необыкновенно вкусны, имеют красивый вид и аромат, наполняющий жилище ощущением уюта. Особенно актуален этот вид выпечки становится осенью, когда так хочется почувствовать нотки тепла.

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Как приготовить морковные кексы, в Instagram рассказала фудблогерс ником zolanna03. По ее словам, можно приготовить много порционных кексов по этому рецепту, или сделать один большой и разрезать его на части. В любом случае получится очень вкусно.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Мед – 100 гр

Молоко – 180 мл

Масло растительное – 5 ст.л.

Разрыхлитель – 10 гр

Мука рисовая – 150 гр

Морковь – 150 мл

Грецкие орехи – 100 гр

Корица – 1 ч.л.

Мускатный орех – 1 ч.л.

Ингредиенты для крема

Маскарпоне – 100 гр

Цедра апельсина – 1 шт

Мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Яйца с медом взбить до пышности.

2. Добавить масло и молоко, перемешать.

3. Ввести муку с разрыхлителем, перемешать.

4. Морковь натереть на терке.

5. Ввести морковь, орехи, нарезанные на средние кусочки и специи.

6. Перемешать и выпекать в форме при температуре 170 градусов в течение 45-50 минут.

7. Готовим крем. Маскарпоне смешиваем с медом и натираем цедру.

8. Смазываем охлажденный кекс кремом и подаем на стол.

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