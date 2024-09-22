Морковные кексы к чаю: что добавить, чтобы не были сухими
Морковные кексы давно полюбились украинцам. Они необыкновенно вкусны, имеют красивый вид и аромат, наполняющий жилище ощущением уюта. Особенно актуален этот вид выпечки становится осенью, когда так хочется почувствовать нотки тепла.
Как приготовить морковные кексы, в Instagram рассказала фудблогерс ником zolanna03. По ее словам, можно приготовить много порционных кексов по этому рецепту, или сделать один большой и разрезать его на части. В любом случае получится очень вкусно.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Мед – 100 гр
- Молоко – 180 мл
- Масло растительное – 5 ст.л.
- Разрыхлитель – 10 гр
- Мука рисовая – 150 гр
- Морковь – 150 мл
- Грецкие орехи – 100 гр
- Корица – 1 ч.л.
- Мускатный орех – 1 ч.л.
Ингредиенты для крема
- Маскарпоне – 100 гр
- Цедра апельсина – 1 шт
- Мед – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Яйца с медом взбить до пышности.
2. Добавить масло и молоко, перемешать.
3. Ввести муку с разрыхлителем, перемешать.
4. Морковь натереть на терке.
5. Ввести морковь, орехи, нарезанные на средние кусочки и специи.
6. Перемешать и выпекать в форме при температуре 170 градусов в течение 45-50 минут.
7. Готовим крем. Маскарпоне смешиваем с медом и натираем цедру.
8. Смазываем охлажденный кекс кремом и подаем на стол.
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