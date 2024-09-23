Мясо и гарнир в одном блюде: как вкусно приготовить рис с курицей и овощами на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Мясо и гарнир в одном блюде: как вкусно приготовить рис с курицей и овощами на обед

На обед очень удобно запечь курицу с рисом в духовке. Вы очень быстро получите полноценное блюдо, в котором будет и гарнир, и мясо. В качестве дополнения можно сделать еще свежий салат.

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Идея приготовления курицы с рисом в духовке на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. На курице образуется аппетитная золотистая корочка.

Мясо и гарнир в одном блюде: как вкусно приготовить рис с курицей и овощами на обед

Ингредиенты:

  • бедра курицы – 4 шт.
  • масло
  • микс специй для курицы
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соль, перец
  • рис жасмин – 1 стакан

Способ приготовления:

Мясо и гарнир в одном блюде: как вкусно приготовить рис с курицей и овощами на обед

1. Можно взять любую часть курицы – бедро, крылья, голени.

2. К бедрам добавляем масло, специи, перемешать и оставить мариноваться.

Мясо и гарнир в одном блюде: как вкусно приготовить рис с курицей и овощами на обед

3. Мелко порезать лук и обжарить на среднем огне.

4. К ней добавить натертую на большой терке морковь.

Мясо и гарнир в одном блюде: как вкусно приготовить рис с курицей и овощами на обед

5. Добавить соль, перец по вкусу.

6. Рис хорошо промыть и выложить в форму для запекания, добавить зажарку и выложить бедра.

Мясо и гарнир в одном блюде: как вкусно приготовить рис с курицей и овощами на обед

7. Залить 2 стакана воды, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 190 градусов духовку в час.

Мясо и гарнир в одном блюде: как вкусно приготовить рис с курицей и овощами на обед

8. За 10-15 минут до готовности снять фольгу и запекать до образования сливок золотистой корочки на бедрах.

Мясо и гарнир в одном блюде: как вкусно приготовить рис с курицей и овощами на обед

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