Мясо и гарнир в одном блюде: как вкусно приготовить рис с курицей и овощами на обед
На обед очень удобно запечь курицу с рисом в духовке. Вы очень быстро получите полноценное блюдо, в котором будет и гарнир, и мясо. В качестве дополнения можно сделать еще свежий салат.
Идея приготовления курицы с рисом в духовке на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. На курице образуется аппетитная золотистая корочка.
Ингредиенты:
- бедра курицы – 4 шт.
- масло
- микс специй для курицы
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, перец
- рис жасмин – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Можно взять любую часть курицы – бедро, крылья, голени.
2. К бедрам добавляем масло, специи, перемешать и оставить мариноваться.
3. Мелко порезать лук и обжарить на среднем огне.
4. К ней добавить натертую на большой терке морковь.
5. Добавить соль, перец по вкусу.
6. Рис хорошо промыть и выложить в форму для запекания, добавить зажарку и выложить бедра.
7. Залить 2 стакана воды, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 190 градусов духовку в час.
8. За 10-15 минут до готовности снять фольгу и запекать до образования сливок золотистой корочки на бедрах.
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