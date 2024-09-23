Кто хранит яйца прямо на столешнице, а кто пытается положить их в холодильник сразу после возвращения из супермаркета, ведь считает, что именно там они будут оставаться свежими наибольшее количество времени.

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Так, например, большинство жителей Великобритании хранят яйца прямо на кухонном столе. А вот в США наоборот – держат их в холодильнике. Издание Mirror решило разобраться, где именно правильно хранить яйца, чтобы сохранить их свежесть надолго.

Свое мнение по этому поводу рассказал известный британский ветеринар доктор Болуэсо. Раньше он был уверен, что яйца лучше не хранить в холодильнике. Однако, пообщавшись с экспертами по пищевым продуктам, получил уникальное понимание хранения пищи.

В результате многолетнего труда и размышлений ветеринар пришел к выводу, что яйца, все же, следует хранить в холодильнике. Только там продукт будет находиться все время при стабильной температуре и не будет отдаваться его перепадам. Именно они больше всего вредят свежести яиц, ведь образование перепадов температур провоцирует образование конденсата, который, в свою очередь, способствует развитию сальмонеллы.

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