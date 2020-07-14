Названы 10 продуктов, которые не стоит есть перед тренировкой

Усталость и падение энергии во время тренировки очень часто возникают из-за неправильного питания. Сладости, острые блюда, овощи и соки – это одни из тех продуктов, которые могут этому способствовать.

По словам диетолога Эмануэлы Руссо, употребление правильной пищи в нужных количествах влияет на качество физического занятия и улучшает устойчивость, сообщает vanityfair.it.

Молочные продукты очень долго перевариваются

Основное правило, которого стоит придерживаться – получать необходимое количество энергии и питательных веществ, которые удовлетворяют метаболические потребности и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. С другой стороны, еда перед физической активностью должна быть легкоусваиваемой и полноценной.

Ошибки перед тренировкой

Необходимо избегать чрезмерного количества еды, поскольку это значительно увеличивает время пищеварения и ставит под угрозу производительность во время занятия.

С другой стороны, пропуск приема пищи также является ошибкой, потому что может не хватить энергии для полноценной тренировки. Организм при дефиците питательных веществ будет восстанавливать энергию сначала из запасов гликогена, а затем – из белка, что способствует потере мышечной массы.

Кроме того, важно, чтобы не заканчивалась вода, так как даже ее небольшое количество способно противостоять усталости и мышечным спазмам.

Продукты, которых следует избегать перед тренировкой

Закуски и сладости

Они содержат много сахара и жира, из-за чего очень долго перевариваются. Кроме того, негативно влияют на уровень сахара в крови.

Овощи

Употребление овощей перед тренировкой может вызвать проблемы с кишечником. В них присутствует большое количество клетчатки, которая замедляет пищеварение.

Пицца

Пицца является хорошим источником углеводов, но по сравнению с обычным хлебом в ней больше жира и соли. В частности, пицца с добавлением моцареллы и колбасных изделий будет очень долго перевариваться.

Картофельные чипсы

В них содержится много соли и жира, которые замедляют пищеварение.

Острые блюда

Хотя они имеют репутацию еды, способствующей пищеварению, острые блюда могут вызвать повышение кислотности и ощущение жжения.

Молочные продукты

Молочные продукты (кроме йогурта) требуют длительного времени для переваривания. Лучше избегать их перед тренировкой.

Газированные напитки

У них высокая концентрация простых сахаров, которые быстро всасываются и вызывают изменение уровня сахара в крови.

Упакованные фруктовые соки

Они содержат высокое количество сахара.

Энергетики

В их составе присутствует сахар и кофеин, которые дают только мимолетное ощущение с точки зрения энергии. На самом деле, эта смесь вызывает резкие колебания уровня сахара в крови.

Семена тыквы

Масличные семена, особенно если их не разжевать, могут вызвать проблемы с кишечником.

Ранее OOBOZREVATEL рассказывал о том, как ускорить обмен веществ. К продуктам, которые этому способствуют, прежде всего относятся чай, кофе и специи (корица, имбирь или перец чили).