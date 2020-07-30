Названы продукты, которые вызывают летом наибольшее количество отравлений

Яйца, мясо, рыба и моллюски – продукты, которые вызывают летом наибольшее количество отравлений. При этом более 50% случаев являются следствием неправильных манипуляций, методов консервации и хранения.

Повышение температуры в летний период создает идеальные условия для размножения бактерий, вирусов и микробов, содержащихся в пище, сообщает alimente.elconfidencial.com.

Куриное мясо вызывает 5% пищевых отравлений

Самые распространенные из них:

Сальмонелла , скрытая в сырых или недоваренных яйцах, мясе или продуктах, которые подвергались воздействию комнатной температуры в течение нескольких часов.

Кишечная палочка , присутствующая в мясе, молоке и свежих сырых продуктах.

Листерия моноцитогенес, которая влияет на готовые к употреблению охлажденные продукты, такие как сырое молоко или овощи.

Хотя тяжесть и разнообразие симптомов, вызванных пищевым отравлением, отличаются в зависимости от количества съеденной пищи, наиболее частыми являются тошнота, рвота, диарея и слабость. Они появляются через 2-6 часов после употребления, но в редких случаях – спустя сутки.

Продукты, которые вызывают больше всего отравлений

Рыба и моллюски

Когда дело касается пищевого отравления, рыба, как правило, не первый продукт, который приходит в голову. Тем не менее Организация потребителей и пользователей (OCU) указывает, что она становится причиной 9 % случаев. Употребление ее в виде суши, сашими или севиче увеличивает риск заражения анисакисом.

Чтобы избежать "неприятностей", рыбу необходимо хорошо вымыть, выпотрошить и хранить каждый кусочек при температуре 0-3 °C, пока не придет время готовить. Тем, кто предпочитает есть ее в сыром виде, рекомендуется заранее заморозить, чтобы избежать токсичности анисакиса. Это поможет устранить личинки указанного паразита.

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С другой стороны, морепродукты также вызывают многочисленные отравления. Опасность возрастает, когда ракообразные употребляются в сыром виде или при попадании в организм раковинных моллюсков, так как в них концентрируется больше бактерий.

Яйца и продукты, которые их содержат

Яйца вызывают 23% пищевых отравлений. Бактерия сальмонелла, которая находится в кишечнике и фекалиях животных, может загрязнять скорлупу. Таким образом, если яйца или какой-либо продукт, который их содержит (лепешки, соусы или майонез), не будут должным образом сохранены или обработаны, появится риск отравления.

Чтобы избежать этого, яйца рекомендуется мыть очень тщательно. Продукты, в которых они присутствуют, не стоит оставлять более двух часов без холодильника. Что касается деликатных соусов, таких как домашний майонез, их необходимо употреблять в течение 24 часов после приготовления.

Куриное мясо

Этот вид белого мяса становится причиной 5% отравлений, которые проявляются в виде рвоты, тошноты и слабости. Сальмонелла и кампилобактер – это те бактерии, которые их вызывают.

Соблюдение необходимого времени приготовления мяса, избегание перекрестного заражения кухонными инструментами и отказ от употребления сырых или полуобработанных продуктов – главные советы, чтобы избежать отравления.

Ранее OBOZREVATEL более подробно рассказывал о том, в чем опасность недоготовленного куриного мяса. Одна из мер, которые рекомендуются – не мыть его перед приготовлением.