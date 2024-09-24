Если нарезать яблоки и выложить кусочки на тарелку, спустя некоторое время можно заметить, что плоды начинают чернеть. Все потому, что фрукты окисляются. Но такое явление можно предупредить, если воспользоваться следующими лайфхаками.

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Редакция FoodOboz расскажет, что сделать с яблоками, чтобы они быстро не темнели. Вам понадобится всего несколько обычных способов.

Замочите яблоки в подсоленной воде

Налейте воду в отдельную емкость. Подсолите. Поместите туда яблоки. Подождите десять минут. Затем извлеките и положите в пакет. Но есть один нюанс – если хотите поесть яблоко, его нужно перед этим помыть.

Попытайтесь натереть яблоки лимоном

Чтобы яблоки не почернели, их можно натереть лимоном. Но перед употреблением нужно также промыть, чтобы не было слишком кисло.

Используйте резинку

Уже нарезанные кусочки можно скрепить резинкой. Вы вернете яблоко в первоначальный вид, оно не будет чернеть, и мыть тоже не придется.

Попробуйте метод с медом

Мед прекрасно предотвращает потемнение яблока. Продукт следует растворить в воде (1 до 2). В такую воду выложить яблоки. Подождать всего 1-5 минут.

Крайний метод – обычная вода

Если времени использования прошлых лайфхаков нет – яблоки можно залить обычной водой. Такой метод хоть немного спасет яблоки от потемнения.

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