Творожная запеканка ''Рафаэлло'' с кокосовой стружкой

Творожная запеканка – это вкусное, полезное и сытное блюдо для завтрака, а также альтернатива многим десертам. Ее можно по-разному приготовить: с манкой, яблоками, изюмом или даже тыквой, а также без яиц, муки и сахара, заменяя ингредиенты другими.

В одном из кулинарных блогов (recepti_svitlana21) в Instagram был опубликован рецепт сырной запеканки "Рафаэлло", в которую для особого вкуса советуют добавить кокосовую стружку.

Ингредиенты:

творог – 400 г

яйца – 3 шт

мука – 70-80 г

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натуральный йогурт – 70 г

разрыхлитель – 10 г

сахар – 100 г

кокосовая стружка – 40 г

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйца, сахар и йогурт. Взбить блендером до однородной массы.

2. В полученную массу добавить разрыхлитель и муку. Перемешать.

3. Напоследок добавить кокосовую стружку. Перемешать.

4. Получившуюся массу выложить в форму, застеленную пергаментом.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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