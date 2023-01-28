Нежнейшая творожная запеканка "Рафаэлло": готовится без манки и сметаны

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Нежнейшая творожная запеканка 'Рафаэлло': готовится без манки и сметаны

Творожная запеканка – это вкусное, полезное и сытное блюдо для завтрака, а также альтернатива многим десертам. Ее можно по-разному приготовить: с манкой, яблоками, изюмом или даже тыквой, а также без яиц, муки и сахара, заменяя ингредиенты другими.

В одном из кулинарных блогов (recepti_svitlana21) в Instagram был опубликован рецепт сырной запеканки "Рафаэлло", в которую для особого вкуса советуют добавить кокосовую стружку.

Рецепт творожной запеканки ''Рафаэлло''

Ингредиенты:

  • творог – 400 г
  • яйца – 3 шт
  • мука – 70-80 г
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  • натуральный йогурт – 70 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • сахар – 100 г
  • кокосовая стружка – 40 г
Творожная запеканка ''Рафаэлло'' с кокосовой стружкой

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйца, сахар и йогурт. Взбить блендером до однородной массы.

2. В полученную массу добавить разрыхлитель и муку. Перемешать.

Вкусная творожная запеканка без манки и сметаны

3. Напоследок добавить кокосовую стружку. Перемешать.

4. Получившуюся массу выложить в форму, застеленную пергаментом.

Пышная запеканка из творога на завтрак

5. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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