Бюджетную и очень сытную запеканку можно приготовить из капусты. для такого блюда вам даже не понадобится мясо. Всего несколько минут в духовке – и сытный обед для всей семьи готов.

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Идея приготовления сытной капустной запеканки опубликована на странице фудблогера Инны Кухарчук (tasty pp mumy) в Instagram. Добавьте много натертого сыра.

Ингредиенты:

небольшая капуста – 1 шт.

укроп и зеленый лук – 3-4 веточки

моцарелла – 2 шт. или любой твердый сыр – 100-150 г

яйца – 4 шт.

сметана – 0,5 стакана

разрыхлитель – 1 ч.л.

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

мука –2 ст.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нашинковать, добавить соль и помять до мягкости.

2. Добавить порезанный укроп и лук.

3. Яйца взбить со сметаной.

4. В муку добавить разрыхлитель и крахмал, перемешать и добавить в яичную массу.

5. Еще раз хорошо все перемешать.

6. Капусту выложить в форму, сверху залить смесью из яиц и муки.

7. Моцареллу или другой сыр натереть, посыпать сверху на сыр

8. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 35 минут.

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