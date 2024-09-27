Очень сытная и ленивая в приготовлении запеканка из капусты: отлично подходит для обеда.
Бюджетную и очень сытную запеканку можно приготовить из капусты. для такого блюда вам даже не понадобится мясо. Всего несколько минут в духовке – и сытный обед для всей семьи готов.
Идея приготовления сытной капустной запеканки опубликована на странице фудблогера Инны Кухарчук (tasty pp mumy) в Instagram. Добавьте много натертого сыра.
Ингредиенты:
- небольшая капуста – 1 шт.
- укроп и зеленый лук – 3-4 веточки
- моцарелла – 2 шт. или любой твердый сыр – 100-150 г
- яйца – 4 шт.
- сметана – 0,5 стакана
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- мука –2 ст.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нашинковать, добавить соль и помять до мягкости.
2. Добавить порезанный укроп и лук.
3. Яйца взбить со сметаной.
4. В муку добавить разрыхлитель и крахмал, перемешать и добавить в яичную массу.
5. Еще раз хорошо все перемешать.
6. Капусту выложить в форму, сверху залить смесью из яиц и муки.
7. Моцареллу или другой сыр натереть, посыпать сверху на сыр
8. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 35 минут.
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