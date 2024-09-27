Очень сытная и ленивая в приготовлении запеканка из капусты: отлично подходит для обеда.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Очень сытная и ленивая в приготовлении запеканка из капусты: отлично подходит для обеда.

Бюджетную и очень сытную запеканку можно приготовить из капусты. для такого блюда вам даже не понадобится мясо. Всего несколько минут в духовке – и сытный обед для всей семьи готов.

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Идея приготовления сытной капустной запеканки опубликована на странице фудблогера Инны Кухарчук (tasty pp mumy) в Instagram. Добавьте много натертого сыра.

Очень сытная и ленивая в приготовлении запеканка из капусты: отлично подходит для обеда.

Ингредиенты:

  • небольшая капуста – 1 шт.
  • укроп и зеленый лук – 3-4 веточки
  • моцарелла – 2 шт. или любой твердый сыр – 100-150 г
  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 0,5 стакана
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • кукурузный крахмал – 1 ч.л.
  • мука –2 ст.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Очень сытная и ленивая в приготовлении запеканка из капусты: отлично подходит для обеда.

1. Капусту мелко нашинковать, добавить соль и помять до мягкости.

2. Добавить порезанный укроп и лук.

Очень сытная и ленивая в приготовлении запеканка из капусты: отлично подходит для обеда.

3. Яйца взбить со сметаной.

4. В муку добавить разрыхлитель и крахмал, перемешать и добавить в яичную массу.

Очень сытная и ленивая в приготовлении запеканка из капусты: отлично подходит для обеда.

5. Еще раз хорошо все перемешать.

6. Капусту выложить в форму, сверху залить смесью из яиц и муки.

Очень сытная и ленивая в приготовлении запеканка из капусты: отлично подходит для обеда.

7. Моцареллу или другой сыр натереть, посыпать сверху на сыр

8. Запекать в разогретой духовке при температуре 190 градусов 35 минут.

Очень сытная и ленивая в приготовлении запеканка из капусты: отлично подходит для обеда.

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