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Оладьи из бананов: будут очень пышными, удачными и вкусными
Домашние оладьи – идеальное блюдо для вкусного, сытного и быстрого завтрака. Стоит отметить, что готовить их можно не только из муки и кефира, но еще очень вкусно будет, если в основу добавить тертое яблоко, бананы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий, основа которых – бананы и пышное, легкое тесто.
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 0,5 ч л соды
- 1 ст л сахар
- соль
- 1 стакан муки
- 2 банана
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте кефир с содой, добавьте соль, сахар и муку, перемешайте.
2. Бананы порежьте кольцами, каждый кусочек обмокните в тесто.
3. Жарьте на сковороде до золотистости.
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