Домашние оладьи – идеальное блюдо для вкусного, сытного и быстрого завтрака. Стоит отметить, что готовить их можно не только из муки и кефира, но еще очень вкусно будет, если в основу добавить тертое яблоко, бананы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий, основа которых – бананы и пышное, легкое тесто.

Ингредиенты:

1 стакан кефира

0,5 ч л соды

1 ст л сахар

соль

1 стакан муки

2 банана

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте кефир с содой, добавьте соль, сахар и муку, перемешайте.

2. Бананы порежьте кольцами, каждый кусочек обмокните в тесто.

3. Жарьте на сковороде до золотистости.

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