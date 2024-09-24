Оладьи из бананов: будут очень пышными, удачными и вкусными

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Оладьи из бананов: будут очень пышными, удачными и вкусными

Домашние оладьи – идеальное блюдо для вкусного, сытного и быстрого завтрака. Стоит отметить, что готовить их можно не только из муки и кефира, но еще очень вкусно будет, если в основу добавить тертое яблоко, бананы.

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Домашние оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий, основа которых – бананы и пышное, легкое тесто.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 0,5 ч л соды
  • 1 ст л сахар
  • соль
  • 1 стакан муки
  • 2 банана

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте кефир с содой, добавьте соль, сахар и муку, перемешайте.

Приготовление теста

2. Бананы порежьте кольцами, каждый кусочек обмокните в тесто.

Банан для блюда

3. Жарьте на сковороде до золотистости.

Готовые оладьи

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