Оригинальная лазанья от Владимира Ярославского: очень сытно приготовить на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Оригинальная лазанья от Владимира Ярославского: очень сытно приготовить на обед

Лазанья – блюдо, которое пользуется популярностью во всем мире. В ее основе тонкие листья из теста, нежный соус болоньезе, а также сочная мясная начинка. В классическом варианте чаще используют курицу или свинину, но очень вкусно взять также индейку.

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Идеей приготовления лазаньи с индейкой на обед поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi vova ) на своей странице в Instgaram. Кулинар приготовил блюдо вместе со своей мамой.

Оригинальная лазанья от Владимира Ярославского: очень сытно приготовить на обед

Ингредиенты для теста:

  • мука – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • желток – 1 шт.

Ингредиенты для болоньезе из индейки:

  • бедро индейки – 500 г
  • лук – 130 г
  • морковь – 100 г
  • очищенное яблоко – 100 г
  • стебель сельдерея – 50 г
  • чеснок – 15 г
  • томаты в собственном соке – 400-500 г
  • сухое вино – 60 г
  • масло, соль, перец, орегано, шалфей
  • сладкий перец – 75 г (по желанию)

Ингредиенты для соуса бешамель:

  • жирное молоко – 600 г
  • мука – 45 г
  • масло – 70 г
  • мускатный орех – 6 г

Дополнительные ингредиенты:

  • масло
  • моцарелла – 250-300 г
  • пармезан – 60-70 г

Способ приготовления:

Оригинальная лазанья от Владимира Ярославского: очень сытно приготовить на обед

1. Для теста яйца смешать вилкой и вылить в обычную муку, замешать тесто. Дать ему постоять пол часа под пленкой.

2. Раскатать тоненько, нарезать кусками на палец меньше формы.

Оригинальная лазанья от Владимира Ярославского: очень сытно приготовить на обед

3. Минуту отварить в хорошо подсоленной воде. Смазать растительным маслом. Должен выйти на минимум на 3 слоя.

4. Для болоньезе из индейки все перекрутить через мясорубку, но не смешивать, потому что все нужно жарить на масле поочередно: морковь, лук, сельдерей, чеснок. яблоко.

Оригинальная лазанья от Владимира Ярославского: очень сытно приготовить на обед

5. Добавить томаты, вино, соль, специи и травы.

6. Тушить примерно 45 минут.

Оригинальная лазанья от Владимира Ярославского: очень сытно приготовить на обед

7. В форму для запекания на дно добавить масло и чуть-чуть соуса бешамель, положить тесто, на него половину рагу и треть соуса бешамель и треть моцареллы. Снова слой теста и все повторить, сверху слой теста и соус и оставшиеся моцарелла, тертый пармезан и масло для лучшей корочки.

Оригинальная лазанья от Владимира Ярославского: очень сытно приготовить на обед

8. Запекать примерно 25 минут при температуре 180 градусов.

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