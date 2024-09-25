Лазанья – блюдо, которое пользуется популярностью во всем мире. В ее основе тонкие листья из теста, нежный соус болоньезе, а также сочная мясная начинка. В классическом варианте чаще используют курицу или свинину, но очень вкусно взять также индейку.

Видео дня

Идеей приготовления лазаньи с индейкой на обед поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi vova ) на своей странице в Instgaram. Кулинар приготовил блюдо вместе со своей мамой.

Ингредиенты для теста:

мука – 200 г

яйца – 2 шт.

желток – 1 шт.

Ингредиенты для болоньезе из индейки:

бедро индейки – 500 г

лук – 130 г

морковь – 100 г

очищенное яблоко – 100 г

стебель сельдерея – 50 г

чеснок – 15 г

томаты в собственном соке – 400-500 г

сухое вино – 60 г

масло, соль, перец, орегано, шалфей

сладкий перец – 75 г (по желанию)

Ингредиенты для соуса бешамель:

жирное молоко – 600 г

мука – 45 г

масло – 70 г

мускатный орех – 6 г

Дополнительные ингредиенты:

масло

моцарелла – 250-300 г

пармезан – 60-70 г

Способ приготовления:

1. Для теста яйца смешать вилкой и вылить в обычную муку, замешать тесто. Дать ему постоять пол часа под пленкой.

2. Раскатать тоненько, нарезать кусками на палец меньше формы.

3. Минуту отварить в хорошо подсоленной воде. Смазать растительным маслом. Должен выйти на минимум на 3 слоя.

4. Для болоньезе из индейки все перекрутить через мясорубку, но не смешивать, потому что все нужно жарить на масле поочередно: морковь, лук, сельдерей, чеснок. яблоко.

5. Добавить томаты, вино, соль, специи и травы.

6. Тушить примерно 45 минут.

7. В форму для запекания на дно добавить масло и чуть-чуть соуса бешамель, положить тесто, на него половину рагу и треть соуса бешамель и треть моцареллы. Снова слой теста и все повторить, сверху слой теста и соус и оставшиеся моцарелла, тертый пармезан и масло для лучшей корочки.

8. Запекать примерно 25 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: