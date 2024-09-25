Оригинальная лазанья от Владимира Ярославского: очень сытно приготовить на обед
Лазанья – блюдо, которое пользуется популярностью во всем мире. В ее основе тонкие листья из теста, нежный соус болоньезе, а также сочная мясная начинка. В классическом варианте чаще используют курицу или свинину, но очень вкусно взять также индейку.
Идеей приготовления лазаньи с индейкой на обед поделился известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский (yaroslavskyi vova ) на своей странице в Instgaram. Кулинар приготовил блюдо вместе со своей мамой.
Ингредиенты для теста:
- мука – 200 г
- яйца – 2 шт.
- желток – 1 шт.
Ингредиенты для болоньезе из индейки:
- бедро индейки – 500 г
- лук – 130 г
- морковь – 100 г
- очищенное яблоко – 100 г
- стебель сельдерея – 50 г
- чеснок – 15 г
- томаты в собственном соке – 400-500 г
- сухое вино – 60 г
- масло, соль, перец, орегано, шалфей
- сладкий перец – 75 г (по желанию)
Ингредиенты для соуса бешамель:
- жирное молоко – 600 г
- мука – 45 г
- масло – 70 г
- мускатный орех – 6 г
Дополнительные ингредиенты:
- масло
- моцарелла – 250-300 г
- пармезан – 60-70 г
Способ приготовления:
1. Для теста яйца смешать вилкой и вылить в обычную муку, замешать тесто. Дать ему постоять пол часа под пленкой.
2. Раскатать тоненько, нарезать кусками на палец меньше формы.
3. Минуту отварить в хорошо подсоленной воде. Смазать растительным маслом. Должен выйти на минимум на 3 слоя.
4. Для болоньезе из индейки все перекрутить через мясорубку, но не смешивать, потому что все нужно жарить на масле поочередно: морковь, лук, сельдерей, чеснок. яблоко.
5. Добавить томаты, вино, соль, специи и травы.
6. Тушить примерно 45 минут.
7. В форму для запекания на дно добавить масло и чуть-чуть соуса бешамель, положить тесто, на него половину рагу и треть соуса бешамель и треть моцареллы. Снова слой теста и все повторить, сверху слой теста и соус и оставшиеся моцарелла, тертый пармезан и масло для лучшей корочки.
8. Запекать примерно 25 минут при температуре 180 градусов.
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