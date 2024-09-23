Пельмени, которые не слипаются и не развариваются: рецепт идеального теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
738
Пельмени, которые не слипаются и не развариваются: рецепт идеального теста

Пельмени – одно из самых простых, сытных и легких блюд в приготовлении. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто.

Видео дня
Как приготовить идеальное тесто для пельменей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального теста для вкусных домашних пельменей. 

Рецепт пельменей

Ингредиенты:

  • мука 600 г
  • холодная вода 275мл
  • уксус 1 ст.л. (5%)
  • соль 1 ч.л.
  • масло 3 ст.л.

Начинка:

  • фарш (говядина+свинина) 400 г
  • лук 2 шт. 
  • холодная вода или бульон 100 мл
  • чеснок 1-2 зуб. 
  • соль/перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. В холодную воду добавьте соль, влейте уксус и растительное масло. Просейте муку и замесите тугое тесто.

Основа для теста

2. Обмотайте тесто пищевой пленкой или положите в пакет и дайте "отдохнуть" 20-30 минут. 

Готовое тесто

3. Для начинки: в фарш натрите лук и чеснок на очень мелкой терке. Добавьте воду, соль, перец и любимые специи, перемешайте.

Мясной фарш для начинки

4. Тесто разделите на две части, 1 – кладем в пакет, чтобы не обветривалось, 2 – раскатываем в тонкий пласт. Маленькой рюмкой выдавливаем кружочки.

Приготовление пельменей

5. Выкладываем 0,5 ч.л. начинки в каждый пельмень. Хорошо защепите края и выкладывайте пельмени на поверхность, присыпанную мукой. 

Как быстро приготовить пельмени

Варите до готовности!

Готовые пельмени

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты