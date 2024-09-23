Пельмени – одно из самых простых, сытных и легких блюд в приготовлении. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального теста для вкусных домашних пельменей.

Ингредиенты:

мука 600 г

холодная вода 275мл

уксус 1 ст.л. (5%)

соль 1 ч.л.

масло 3 ст.л.

Начинка:

фарш (говядина+свинина) 400 г

лук 2 шт.

холодная вода или бульон 100 мл

чеснок 1-2 зуб.

соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

1. В холодную воду добавьте соль, влейте уксус и растительное масло. Просейте муку и замесите тугое тесто.

2. Обмотайте тесто пищевой пленкой или положите в пакет и дайте "отдохнуть" 20-30 минут.

3. Для начинки: в фарш натрите лук и чеснок на очень мелкой терке. Добавьте воду, соль, перец и любимые специи, перемешайте.

4. Тесто разделите на две части, 1 – кладем в пакет, чтобы не обветривалось, 2 – раскатываем в тонкий пласт. Маленькой рюмкой выдавливаем кружочки.

5. Выкладываем 0,5 ч.л. начинки в каждый пельмень. Хорошо защепите края и выкладывайте пельмени на поверхность, присыпанную мукой.

Варите до готовности!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: