Пельмени, которые не слипаются и не развариваются: рецепт идеального теста
Пельмени – одно из самых простых, сытных и легких блюд в приготовлении. Очень важно при приготовлении – сделать удачное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом идеального теста для вкусных домашних пельменей.
Ингредиенты:
- мука 600 г
- холодная вода 275мл
- уксус 1 ст.л. (5%)
- соль 1 ч.л.
- масло 3 ст.л.
Начинка:
- фарш (говядина+свинина) 400 г
- лук 2 шт.
- холодная вода или бульон 100 мл
- чеснок 1-2 зуб.
- соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
1. В холодную воду добавьте соль, влейте уксус и растительное масло. Просейте муку и замесите тугое тесто.
2. Обмотайте тесто пищевой пленкой или положите в пакет и дайте "отдохнуть" 20-30 минут.
3. Для начинки: в фарш натрите лук и чеснок на очень мелкой терке. Добавьте воду, соль, перец и любимые специи, перемешайте.
4. Тесто разделите на две части, 1 – кладем в пакет, чтобы не обветривалось, 2 – раскатываем в тонкий пласт. Маленькой рюмкой выдавливаем кружочки.
5. Выкладываем 0,5 ч.л. начинки в каждый пельмень. Хорошо защепите края и выкладывайте пельмени на поверхность, присыпанную мукой.
Варите до готовности!
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