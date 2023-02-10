Любимое пирожное "Картошка" готовят преимущественно из печенья или бисквита с добавлением сгущенки. Но существует более полезная альтернатива: можно взять за основу бананы, хлебцы, а вместо сахара – мед. Выходит не менее вкусно.

Нутрициолог и тренер Татьяна с ником taniikf на своей странице в TikTok поделилась рецептом полезного пирожного "Картошка" из бананов и хлебцев.

Ингредиенты:

хлебцы

бананы

какао

Способ приготовления:

1. Хлебцы измельчить в блендере до состояния крошки.

Видео дня

2. Получившуюся крошку размять вместе с бананами до однородной массы.

3. Из полученной массы сформировать шарики.

4. Обвалять каждый шарик в какао. Дополнительно можно обвалять еще в ореховой крошке.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: