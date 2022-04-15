Пиццы и пироги – идеальные варианты быстрого, сытного, вкусного блюда для обеда и ужина. Готовят их как правило, из разного теста и с разными начинками: мясными, рыбными, сырными и овощными.

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сдобного блюда, которое заменит и пиццу и пирог.

Ингредиенты:

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Тесто слоеное бездрожжевое – 500г

Фарш ассорти – 500г

Лук – 1 шт.

Сыр – 200 г

Укcус 9% – 100 мл ​​​​​​​

Вода – 100 мл

Соль и специи – по вкусу

Кетчуп – 3 ст. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

1. Фарш ассорти обжарьте на сковороде до готовности, пока не испариться жидкость.

2. Лук нарежьте полукольцами, залейте его уксусом 9% и водой, оставьте на 10 минут, чтобы горечь ушла. После слейте воду с уксусом.

3. В готовый фарш добавьте смесь перцев и базилик, а также еще можно добавить нарезанный стручок острого перца или соус чили.

4. Духовку разогрейте до 180 С.

5. Тесто хорошо раскатайте, переложите на противень застеленный пергаментом, смажьте исто кетчупом, сверху фарш, смажьте его также кетчупом и сверху выложите лук. Сверху засыпьте все сыром.

6. Края пирога тщательно залепите, подверните и сделайте вылкой проколы.

7. Поставьте в духовку пирог на 20 минут при 180 С.

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