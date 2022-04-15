Пицца-пирог с мясом для сытного обеда и ужина: рецепт от Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пирог из фарша и слоеного теста

Пиццы и пироги – идеальные варианты быстрого, сытного, вкусного блюда для обеда и ужина. Готовят их как правило, из разного теста и с разными начинками: мясными, рыбными, сырными и овощными.

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сдобного блюда, которое заменит и пиццу и пирог.

Домашний пирог с начинкой

Ингредиенты:

Тесто для пирога
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  • Тесто слоеное бездрожжевое – 500г

  • Фарш ассорти – 500г

Фарш для пирога

  • Лук – 1 шт.

  • Сыр – 200 г

  • Укcус 9% – 100 мл

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Лук для начинки

  • Вода – 100 мл

  • Соль и специи – по вкусу

  • Кетчуп – 3 ст. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

1. Фарш ассорти обжарьте на сковороде до готовности, пока не испариться жидкость.

Мясная начинка

2. Лук нарежьте полукольцами, залейте его уксусом 9% и водой, оставьте на 10 минут, чтобы горечь ушла. После слейте воду с уксусом.

Приготовление пирога

3. В готовый фарш добавьте смесь перцев и базилик, а также еще можно добавить нарезанный стручок острого перца или соус чили.

Специи для блюда

4. Духовку разогрейте до 180 С.

Слоеное тесто

5. Тесто хорошо раскатайте, переложите на противень застеленный пергаментом, смажьте исто кетчупом, сверху фарш, смажьте его также кетчупом и сверху выложите лук. Сверху засыпьте все сыром.

Мясной пирог

6. Края пирога тщательно залепите, подверните и сделайте вылкой проколы.

Приготовление мясного пирога

7. Поставьте в духовку пирог на 20 минут при 180 С.

Готовый пирог

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