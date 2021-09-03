По-корейски можно приготовить не только морковь: рецепты пряных овощных закусок

Обычно, по-корейски мы привыкли употреблять морковь со специями, чесноком и маслом. На самом деле, таким образом можно приготовить и другие овощи. Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой рецептов овощей по-корейски, которые можно подавать как самостоятельные закуски, или как ингредиент в салате.

Кабачки по-корейски

Ингредиенты:

Кабачки – 500 г

Морковь – 200 г

Соль для кабачков – 1 чайная ложка

Соль для моркови – 2-3 щепотки

Масло – 50 мл

Кунжут – 2 столовые ложки

Петрушка нарезанная – 1 столовая ложка

Для заправки:

Чеснок – 2 зубчика

Видео дня

Яблочный уксус 6% – 2 столовые ложки

Молотый красный перц – 0,5 чайной ложки

Соевый соус – 1 столовая ложка

Мед – 2 чайные ложки

Способ приготовления:

Готовим заправку: чеснок пропускаем через пресс и отправляем в отдельную емкость. Туда же добавляем уксус, соевый соус, молотый красный перец и мед. Все хорошо перемешиваем. Кабачки хорошо промываем и обсушиваем. Режем тонкими кружочками толщиной 3-4 мм (если кабачок большой, то нарезаем полукольцами). Морковь натираем на крупную терку или терку для корейской моркови. Кабачки и морковь кладем в две разные тарелки. К кабачкам добавляем 1 чайную ложку соли, к моркови – 2-3 щепотки. Перемешиваем их и в таком виде оставляем на 30 минут. Кабачки промываем водой, а морковь отжимаем. Объединяем ингредиенты и добавляем к ним заправку, хорошо перемешиваем. На разогретой сковороде с маслом обжариваем кунжут 30-40 секунд, он должен стать золотистого цвета. После чего перекладываем его к остальным ингредиентам и добавляем измельченную петрушку. Хорошо все перемешиваем и ставим в холодильник на несколько часов. Можно подавать на плоской тарелке.

Помидоры по-корейски

Ингредиенты:

Нарезанные помидоры – 2 кг

Болгарский перец – 4 шт

Чеснок – 2 головки

Красный жгучий перец – 2 головки

Зелень – пучок

Для заправки:

Уксус – 100 г

Масло – 100 г

Сахар – 100 г

Соль – 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Перец, чеснок, красный жгучий перец 2 шт, перекрутить на мясорубке.

2. Перемешать. Зелень порезать. Добавить заправку.

3. Укладывать слоями в трехлитровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень.

4. Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде. Оставить на 8 часов. После – можно кушать

Капуста по-корейски

Ингредиенты:

Капуста – 2 кг

Огурец – 2 шт

Перец – 1 шт

Морковь – 2 шт

Зелень кинза, укроп – пучок

Лук – 2 шт

Соль – 1 ст.л

Сахар – 1 ст.л

Красный перец – 1 ст.л

Чеснок – 3-4 зубца

Уксус – по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем капусту, перец, огурцы, морковь на терке, засыпаем солью, сахаром и оставляем на 30 мин. Поджариваем лук на растительном масле до золотистого цвета. Как только капуста дала сок, хорошо отжимаем и заливаем жареным горячим луком. Добавляем зелень, чеснок, специи, хорошо перемешиваем, затем добавляем уксус по вкусу. Подаем в глубокой миске.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: