По-корейски можно приготовить не только морковь: рецепты пряных овощных закусок
Обычно, по-корейски мы привыкли употреблять морковь со специями, чесноком и маслом. На самом деле, таким образом можно приготовить и другие овощи. Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой рецептов овощей по-корейски, которые можно подавать как самостоятельные закуски, или как ингредиент в салате.
Кабачки по-корейски
Ингредиенты:
Кабачки – 500 г
Морковь – 200 г
Соль для кабачков – 1 чайная ложка
Соль для моркови – 2-3 щепотки
Масло – 50 мл
Кунжут – 2 столовые ложки
Петрушка нарезанная – 1 столовая ложка
Для заправки:
Чеснок – 2 зубчика
Яблочный уксус 6% – 2 столовые ложки
Молотый красный перц – 0,5 чайной ложки
Соевый соус – 1 столовая ложка
Мед – 2 чайные ложки
Способ приготовления:
Готовим заправку: чеснок пропускаем через пресс и отправляем в отдельную емкость. Туда же добавляем уксус, соевый соус, молотый красный перец и мед. Все хорошо перемешиваем.
Кабачки хорошо промываем и обсушиваем. Режем тонкими кружочками толщиной 3-4 мм (если кабачок большой, то нарезаем полукольцами).
Морковь натираем на крупную терку или терку для корейской моркови.
Кабачки и морковь кладем в две разные тарелки. К кабачкам добавляем 1 чайную ложку соли, к моркови – 2-3 щепотки. Перемешиваем их и в таком виде оставляем на 30 минут.
Кабачки промываем водой, а морковь отжимаем. Объединяем ингредиенты и добавляем к ним заправку, хорошо перемешиваем.
На разогретой сковороде с маслом обжариваем кунжут 30-40 секунд, он должен стать золотистого цвета. После чего перекладываем его к остальным ингредиентам и добавляем измельченную петрушку. Хорошо все перемешиваем и ставим в холодильник на несколько часов. Можно подавать на плоской тарелке.
Помидоры по-корейски
Ингредиенты:
Нарезанные помидоры – 2 кг
Болгарский перец – 4 шт
Чеснок – 2 головки
Красный жгучий перец – 2 головки
Зелень – пучок
Для заправки:
Уксус – 100 г
Масло – 100 г
Сахар – 100 г
Соль – 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Перец, чеснок, красный жгучий перец 2 шт, перекрутить на мясорубке.
2. Перемешать. Зелень порезать. Добавить заправку.
3. Укладывать слоями в трехлитровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень.
4. Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде. Оставить на 8 часов. После – можно кушать
Капуста по-корейски
Ингредиенты:
Капуста – 2 кг
Огурец – 2 шт
Перец – 1 шт
Морковь – 2 шт
Зелень кинза, укроп – пучок
Лук – 2 шт
Соль – 1 ст.л
Сахар – 1 ст.л
Красный перец – 1 ст.л
Чеснок – 3-4 зубца
Уксус – по вкусу
Способ приготовления:
Нарезаем капусту, перец, огурцы, морковь на терке, засыпаем солью, сахаром и оставляем на 30 мин.
Поджариваем лук на растительном масле до золотистого цвета.
Как только капуста дала сок, хорошо отжимаем и заливаем жареным горячим луком. Добавляем зелень, чеснок, специи, хорошо перемешиваем, затем добавляем уксус по вкусу. Подаем в глубокой миске.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: