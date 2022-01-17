Почему не поднимается дрожжевое тесто: делимся идеальной технологией приготовления

Именно дрожжевое тесто является одним из самых универсальных, ведь его используют для пиццы, пирожков, вареников и многих других блюд. Но самое главное, чтобы оно поднялось и стало пышным. У многих людей с этим возникают проблемы именно из-за неправильной технологии добавления ингредиентов и вымешивания. Поэтому следует выяснить, как делать это правильно.

Секреты приготовления идеального дрожжевого теста опубликованы на странице matiko_offc в Instagram.

Самое главное это:

1. Не забивать тесто, добавляя муку частями.

2. Маргарин должен быть растопленным, но не кипеть.

3. Вымешивать готовое тесто нужно довольно долго – 25-30 минут.

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Ингредиенты:

дрожжи – 50 г

теплая жидкость (вода или молоко) – 500 мл

мука – 1 кг

яйца – 2 шт

сахар – 70 г

соль – щепотка

маргарин – 70 г

Способ приготовления:

1. В теплую жидкость добавить дрожжи, сахар, соль, и размешать до полного растворения.

2. Добавить муку (частями).

3. Выбить яйца, влить растопленный маргарин (он должен быть обязательно теплым, нельзя, чтобы закипел) и частями остальную муку.

4. Вымешивать на столе минут 25-30.

Выпечку из такого теста следует готовить при температуре 200-220 градусов в зависимости от блюда. Изделия можно жарить на сковороде и во фритюре.

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