Сочная красная свекла является неизменным ингредиентом во многих блюдах. Из такого овоща готовят салаты, первые блюда, всевозможные закуски. Но очень часто возникает проблема, что при отварке плод получается водянистым.

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Все это из-за нарушенной технологии приготовления. Редакция FoodOboz поможет вам разобраться в причинах этого явления.

Как варить свеклу: шаг за шагом

1. Очень важно хорошо помыть овощи – это можно сделать под обычной проточной водой. После этого кожуру снимать не нужно.

2. Далее свеклу нужно положить в кастрюлю.

3. Влить воду так, чтобы плод хорошо покрылся.

4. На этом этапе можно добавить немного соли – вкус овоща будет гораздо лучше.

5. Емкость со свеклой поставить на средний огонь.

6. Довести до кипения.

7. После этого нужно сделать температуру минимальной и сверху накрыть крышку.

8. Таким образом, нужно варить свеклу минут 40, но время зависит от размера овоща.

9. Когда плод будет уже готов – слить воду.

Почему свекла получается водянистой

Все зависит от качества овощей, который вы выбрали для отварки. Свекла должна быть небольшая, без повреждений и с гладкой кожурой. После того, как вы помыли овощ, хвостики и корешки обрезать не нужно. Если придерживаться всех предложенных рекомендаций – свекла не будет водянистой.

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