Многие из нас пытались воспроизвести любимые ресторанные блюда и соусы дома, но часто это не удается. Однако ресторанам следует быть настороже, ведь поклонникам McDonald's недавно удалось "взломать" продающийся в этой сети рецепт сладкого соуса.

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Пользователь TikTok с ником MealsWithMax показал, как без особого труда воспроизвести любимый соус из McDonald's. В результате он получил совершенно аналогичный по вкусу, потратив на это совсем мало времени.

Как оказалось, для приготовления этого соуса требуются только простые ингредиенты. Так блогер наливает в кастрюлю 120 гр кетчупа и добавляет к нему по 1 столовой ложке порошка карри, яблочного уксуса, соевого соуса и меда. Кроме этого он добавил ½ ч.л. гранулированного чеснока.

Затем блоггер добавляет 100 мл воды и включает медленный нагрев и готовим в течение 5 минут после закипания. Если соус стал недостаточно густым, можно продолжить его варить, пока густота не станет идеальной. Также можно добавить в смесь 1 ст.л. муки, которая мгновенно доведет соус до нужной консистенции.

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